Por primera vez en siglos, Israel impide celebrar misa católica de Domingo de Ramos en Jerusalén

La celebración del Domingo de Ramos en Jerusalén se vio marcada por un hecho sin precedentes. Autoridades israelíes impidieron el acceso al cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, y al custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Ielpo, a la Basílica del Santo Sepulcro, donde tenían previsto oficiar la misa que da inicio a la Semana Santa.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa, ambos líderes religiosos fueron detenidos en el trayecto, pese a que se dirigían al recinto sin formar parte de una procesión ni acto multitudinario. La decisión fue calificada como “irrazonable y desproporcionada”.

The Latin Patriarchate of Jerusalem and the Custos of the Holy Land report they were blocked from entering the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem by Israeli police on Palm Sunday, calling it "a manifestly unreasonable and grossly disproportionate measure."… — Vatican News (@VaticanNews) March 29, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué Israel impidió la misa en el Santo Sepulcro?

La policía israelí justificó la medida señalando que los lugares sagrados de Jerusalén permanecen cerrados debido al conflicto armado en Oriente Medio, intensificado desde finales de febrero.

Las autoridades han impuesto restricciones severas a reuniones públicas, limitándolas a un máximo de 50 personas, como parte de medidas de seguridad.

Según la versión oficial, permitir el acceso implicaba riesgos logísticos y de seguridad en una zona considerada altamente sensible, como la Ciudad Vieja de Jerusalén; no obstante, el Patriarcado aseguró que la Iglesia ha cumplido con todas las disposiciones desde el inicio del conflicto.

Denuncian precedente histórico

El Patriarcado Latino subrayó que esta es la primera vez en siglos que se impide a los máximos representantes de la Iglesia católica celebrar la misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro, considerado uno de los lugares más sagrados del cristianismo.

Espionaje, revolución y átomo: Cine que explica la rivalidad y el conflicto Irán-Israel Estas producciones ayudan a comprender cómo nació y evolucionó el conflicto entre Irán e Israel, desde el espionaje, la revolución de 1979 y la disputa nuclear. 28 febrero, 2026

El hecho fue descrito como un “grave precedente” que vulnera principios fundamentales como la libertad de culto y el respeto al statu quo de los lugares santos en Jerusalén.

Además, advirtieron que la medida afecta la sensibilidad de millones de creyentes en todo el mundo durante una de las fechas más significativas del calendario litúrgico.

Italia y Francia critican decisión de Israel

La decisión generó reacciones internacionales. Italia y Francia condenaron lo ocurrido.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó el hecho como una ofensa a la libertad religiosa, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su preocupación por lo que consideró una creciente violación del estatus de los sitios sagrados.

Periodista vive momento exacto en el que Israel bombardea Beirut

Cancelan procesión y convocan oración por la paz

Ante el contexto de seguridad, también fue cancelada la tradicional procesión del Domingo de Ramos, que cada año recorre el Monte de los Olivos hacia Jerusalén y congrega a miles de peregrinos.

En su lugar, el cardenal Pizzaballa encabezará una oración por la paz desde el Monte de los Olivos, en un acto sin presencia de fieles ni prensa, pero con cobertura internacional.

Desde el Vaticano, el papa León XIV hizo un llamado a la paz y advirtió que “nadie puede justificar la guerra con Dios”, al tiempo que pidió orar por los cristianos en Medio Oriente, quienes enfrentan dificultades para celebrar la Semana Santa en medio del conflicto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.