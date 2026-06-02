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Cayetana Álvarez de Toledo advierte que México necesita una alternativa política urgente

La diputada español lanzó una contundente advertencia sobre el rumbo político de México y aseguró que el país necesita una alternativa política.

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Por: Redacción adn Noticias