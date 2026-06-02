Colombia vota entre dos extremos; De la Espriella y Cepeda irán a segunda vuelta de las elecciones

Las elecciones en Colombia han dividido a la sociedad en dos extremos, ya que en la segunda vuelta elegirán entre el líder de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella, y el izquierdista Iván Cepeda.

Este martes el presidente estadounidense Donald Trump respaldó al candidato presidencial colombiano de la Espriella, luego de que obtuviera ventaja, pero no los sufragios necesarios para ser vencedor.

“Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”, dijo Trump.

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Extremos chocan en la segunda vuelta de las elecciones en Colombia

De la Espriella y Cepeda se enfrentarán en una segunda vuelta presidencial en junio tras una reñida primera ronda de votación. De la Espriella obtuvo casi el 44% de los votos, mientras que Cepeda, senador y activista, obtuvo menos del 41%.

Pero la visión es completamente distinta, ante el desgaste de Gustavo Petro y sus propuestas políticas, De la Espriella podría resultar vencedor ante la evidente ventaja manifestada en las urnas.

El aspirante mantiene una retórica dura contra los grupos armados ilegales y la promesa de construir 10 megaprisiones, han generado comparaciones con Nayib Bukele de El Salvador.

“Estados Unidos juega un papel crucial en la lucha contra el crimen y el narcoterrorismo y en liberar finalmente a Colombia de tanto dolor y violencia”, dijo De la Espriella en una entrevista y agregó que él y Trump “comparten valores y principios en defensa de la democracia, en defensa de la libertad y en defensa del estado de derecho”.

Por otro lado quienes expresaron su apoyo al sucesor político de Petro, Iván Cepeda, elogiaron su postura ambiental y el legado del gobierno saliente.

Cepeda se ha comprometido a dar continuidad al llamado “gobierno del cambio” y a profundizar las reformas sociales destinadas a reducir la pobreza y la desigualdad.

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