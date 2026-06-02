EUA lanza ataques de “autodefensa” contra drones y misiles iraníes

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este martes que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de lo que describió como una respuesta de “autodefensa”.

Según el comunicado, la República Islámica habría lanzado varios misiles balísticos hacia países vecinos, aunque ninguno alcanzó sus objetivos y el país norteamericano respondió atacando una estación de control terrestre militar en la isla de Qeshm.

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El CENTCOM precisó que dos de los proyectiles dirigidos contra Kuwait se habrían desintegrado antes de llegar a su destino, mientras que tres misiles lanzados contra Baréin fueron neutralizados por sistemas de defensa aérea estadounidenses y bareiníes.

El mando militar estadounidense añadió que, en paralelo, sus fuerzas derribaron drones de ataque unidireccional que, según indicó, se dirigían contra embarcaciones civiles que transitaban por aguas regionales.

No se reportaron impactos ni víctimas como resultado de estas acciones, aunque no precisaron los daños causado durante el ataque a la base militar de la isla.

El comunicado subrayó que no hubo bajas entre el personal estadounidense y que las fuerzas de Estados Unidos se mantienen en estado de alerta y preparadas para responder ante posibles nuevas amenazas en el contexto de las tensiones regionales.

Bahréin y Kuwait son países que albergan importantes bases militares estadounidenses y han sido objetivos reiterados desde el inicio de la guerra en febrero.

Kuwait y Bahréin son vitales para la geopolítica y la economía mundial gracias a sus enormes reservas de petróleo, su posición estratégica en el Golfo Pérsico y su papel como aliados de Occidente para equilibrar el poder frente a potencias regionales como Irán.

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