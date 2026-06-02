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Donald Trump y Netanyahu mantienen conversación sobre Líbano

Trump había mantenido una tensa llamada con Netanyahu debido a la ofensiva israelí en Líbano; el presidente de EUA había calificado la llamada como “productiva”.

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Por: Ximena Ochoa
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