Minuto a minuto: Benjamín Netanyahu reitera nueva ola de ataques en Irán y advierten que se intensificarán

El pasado sábado 28 de febrero de 2026, el régimen de Irán enfrentó una de sus mayores crisis políticas en décadas tras una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos (EUA) e Israel, que incluyó ataques contra infraestructura clave y la muerte de altos mandos del país, entre ellos el líder supremo ayatolá Alí Jamenei, según confirmaron medios estatales iraníes y agencias internacionales.

Este domingo 1 de marzo, todo continúa y en adn Noticias podrás conocer toda la información.

Israel continúa con ataques en Irán

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destacó la eliminación de Alí Jamenei y otros personajes importantes del régimen iraní; reiteró nueva ola de ataques en Teherán y advirtió que se intensificarán en los próximos días.

חיל-האוויר החל כעת בגל תקיפות נוסף בלב טהרן.

מאמצי היירוט נמשכים בכל עת. — Israeli Air Force (@IAFsite) March 1, 2026

EUA desmiente e Irán

Estados Unidos desmiente a la Guardia Revolucionaria de Irán, quien dijo haber atacado el portaaviones Abraham Lincoln.

Así se vivió la jornada del 28 de febrero

Los bombardeos, parte de la operación militar denominada Furia Épica, no solo destruyeron centros de comando y defensa, sino que desencadenaron protestas y celebraciones callejeras ante lo que muchos ciudadanos interpretan como el principio del fin del control absoluto.

En respuesta, Irán prometió una “venganza dura y decisiva” y lanzó ataques con misiles y drones contra bases de Estados Unidos y aliados en el Golfo, aumentando el riesgo de una escalada mayor en la región.