Irán promete venganza contra EUA e Israel por la muerte del ayatolá Alí Jamenei

Después de la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, las autoridades de Irán prometieron una venganza "legítima".

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, catalogó como "un crimen histórico", las acciones que realizaron tanto EUA como Israel y aseguró que la venganza es ahora "un derecho legítimo", además de un deber ineludible para su país.

داغ شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تا مدت‌های مدید با ملت ایران باقی خواهد ماند. جنایت جنایتکاران و شهادت عزیزان ایران خللی در عزم دولت جمهوری اسلامی ایران برای عمل به وظایف و مسئولیت‌های خود ایجاد نمی‌کند.

ما در پیمودن مسیر سرافرازی، استقلال و سربلندی ایران عزیز استوار هستیم. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 1, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria señaló que vengará la muerte del líder supremo con un castigo "duro y decisivo", pues la mano de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que enfrenten las consecuencias.

"La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que enfrenten un castigo duro, decisivo y lamentable", dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

