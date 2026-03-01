inklusion.png Sitio accesible
Irán promete venganza contra EUA e Israel por la muerte del ayatolá Alí Jamenei

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró que la venganza contra EUA e Israel será “legítima"; el castigo será severo y la respuesta será contundente.

venganza-iran.jpg
|Reuters
Notas,
Internacional

Escrito por: Adriana Pacheco

Después de la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, las autoridades de Irán prometieron una venganza "legítima".

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, catalogó como "un crimen histórico", las acciones que realizaron tanto EUA como Israel y aseguró que la venganza es ahora "un derecho legítimo", además de un deber ineludible para su país.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria señaló que vengará la muerte del líder supremo con un castigo "duro y decisivo", pues la mano de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que enfrenten las consecuencias.

"La mano de la venganza de la nación iraní no dejará en paz a sus asesinos hasta que enfrenten un castigo duro, decisivo y lamentable", dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado.

