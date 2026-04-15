En la actualidad es muy común que las personas se preocupen por el bienestar de los animales y en Chongqing, al suroeste de China crearon el parque temático de gatos Firefly Bay que alberga una gran población de gatitos rescatados y los visitantes pueden interactuar con ellos en áreas designadas.

Firefly Bay, el parque temático de gatos

Este lugar se encuentra ubicado a la orilla del sur del río Yangtsé en el distrito de Nan’an, cuenta con 30 mil metros cuadrados y alberga una gran población de gatos rescatados.

Funciona como un destino turístico y como centro de rescate y adopción pues acogen a los gatos abandonados, heridos y discapacitados y les proporcionan tratamiento médico, cuarentena, vacunación y esterilización.

Se han rescatado a más de 600 gatos y en el lugar trabajan más de 40 personas entre cuidadores y veterinarios que se encargan de la alimentación, limpieza y asistencia médica de los michis.

Adopción de gatos

Además, todos los gatos que viven ahí están disponibles para adopción, los visitantes pueden conocer el perfil de los michis para saber su historia e historial médico.

Desde su apertura han adoptado a más de 50 gatos por lo que el espacio se ha convertido en un lugar que cambia la vida de los gatos.

La entrada a este parque temático es de 19.9 yenes e incluye una golosina para gatos.