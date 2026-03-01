Ataque con drones en Abu Dhabi; Emiratos Árabes advierte respuesta tras impacto en base naval

Emiratos Árabes Unidos (EAU) advirtió que se reserva el pleno derecho de responder tras el ataque con drones atribuido a Irán contra una de sus instalaciones militares en Abu Dhabi, en medio de la creciente tensión regional provocada por los recientes bombardeos de Israel y Estados Unidos contra objetivos iraníes.

El Ministerio de Defensa emiratí calificó la agresión como una “violación flagrante de la soberanía nacional y del derecho internacional”, además subrayó que adoptará todas las medidas necesarias para proteger su territorio, su población y sus intereses estratégicos.

Ministry of Defence responds to targeting of Al Salam military base



The Ministry of Defence has announced that specialised teams today responded to an incident resulting from the targeting of a warehouse at Al Salam naval base in Abu Dhabi by two Iranian drones, leading to a… pic.twitter.com/hu6mpsEzJ0 — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 1, 2026

¿Qué pasó en la base naval Al Salam en Abu Dhabi?

De acuerdo con el comunicado oficial, dos drones impactaron un almacén dentro de la base naval Al Salam, en Abu Dhabi. El ataque provocó un incendio en dos contenedores que almacenaban materiales generales, el cual fue controlado por equipos especializados sin que se reportaran víctimas.

Las autoridades detallaron que la respuesta fue inmediata y que la situación quedó bajo control en pocas horas; no obstante, el incidente representa un punto de inflexión, al tratarse de un ataque directo en territorio emiratí en el contexto de una confrontación regional que ha ido escalando en los últimos días.

La base naval Al Salam es considerada un punto estratégico para la seguridad marítima en el Golfo, por lo que el ataque genera preocupación sobre la posibilidad de que el conflicto se extienda más allá de los actores inicialmente involucrados.

Irán no pone fin a su enriquecimiento nuclear

¿Qué está pasando en Irán tras los ataques de Israel y Estados Unidos?

La ofensiva previa de Israel y Estados Unidos contra infraestructura vinculada a capacidades militares iraníes intensificó la presión sobre Teherán.

Autoridades iraníes han denunciado dichas acciones como agresiones directas y han advertido que responderán a cualquier ataque contra su soberanía.

Caída del líder supremo de Irán

El régimen de Irán enfrentó una de sus mayores crisis políticas en décadas tras una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos y Israel, que incluyó ataques contra infraestructura clave y la muerte de altos mandos del país, entre ellos el líder supremo ayatolá Alí Jamenei, según confirmaron medios estatales iraníes y agencias internacionales.

Los bombardeos, parte de la operación militar denominada Furia Épica, no solo destruyeron centros de comando y defensa, sino que desencadenaron protestas y celebraciones callejeras en varias ciudades ante lo que muchos ciudadanos interpretan como el principio del fin del control absoluto del régimen teocrático.

En respuesta, Irán prometió una “venganza dura y decisiva” y lanzó ataques con misiles y drones contra bases de Estados Unidos y aliados en el Golfo, aumentando el riesgo de una escalada mayor en la región.



