Un hospital público de Taunsa, Punjab, Pakistán, está en el centro de un grave brote de VIH entre niños por negligencia médica.

Un hospital público de Taunsa, Punjab, Pakistán, está en el centro de un grave brote de VIH entre niños por negligencia médica. | Getty Images/Getty Images

Pakistán está en el ojo del huracán tras confirmarse un brote de VIH infantil en Taunsa, ubicada en la provincia de Punjab, situación provocada por la negligencia médica y sanitaria de un hospital público.

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De acuerdo con la investigación —entre 2025 y 2025— de la BBC, el centro reutilizaba jeringas en tratamientos médicos y cometía fallas graves de higiene que afectaron a cientos de niños.

Caso familiar: Dos hermanos se contagian de VIH y uno muere

Un caso que conmocionó al mundo fue el de dos hermanos, Asma de tan solo 10 años y Mohammed Amin de 8, que lamentablemente falleció debido a una infección severa.

Su madre aseguró que ambos se contagiaron durante tratamientos rutinarios en el hospital.

¿Cómo se descubrió el brote?

Fue gracias al médico Gul Qaisrani que se detectó un patrón alarmante en decenas de niños con VIH que habían recibido inyecciones en el mismo hospital entre 2024 y 2025; el especialist advirtió que se confirmaron un total de 331 casos.

Con la investigación se demostró que la mayoría de incidentes no eran contagios maternos, lo que evidenció las prácticas médicas inseguras como la principal causa del brote.

¿Cuáles eran las malas prácticas del hospital?

Entre las múltiples fallas se encontró:

Reutilización de jeringas en varios pacientes

Uso de frascos compartidos entre niños

Aplicación de inyecciones sin guantes estériles

Manipulación de desechos médicos sin protección

Almacenamiento de jeringas usadas para reutilización

Cánulas (el pequeño tubo de plástico flexible que se inserta en una vena) y líquidos sin etiquetas ni control sanitario

Especialistas señalaron que estas prácticas violan normas básicas y facilitan la transmisión del VIH.

¿Qué hicieron las autoridades?

El gobierno de Pakistán suspendió a directivos y prometió acciones, pero algunos regresaron a sus cargos poco después ya que las autoridades niegan que haya evidencia concluyente. Sin embargo, informes de organismos internacionales confirmaron las irregularidades además de que la falta de medidas contundentes mantiene el riesgo latente.