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Ataques terroristas en Argelia coinciden con visita del papa León XIV

Dos terroristas se inmolaron en Blida, Argelia, dejando heridos durante la visita del Papa León XIV, en un ataque contra una comisaría.

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Por: Ximena Ochoa
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