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Ataques terroristas en Argelia coinciden con visita del papa León XIV
Dos terroristas se inmolaron en Blida, Argelia, dejando heridos durante la visita del Papa León XIV, en un ataque contra una comisaría.
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Publicado
15/04/2026
🕐
08:11
Por:
Ximena Ochoa
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