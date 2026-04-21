El papa León XIV conmemoró este martes 21 de abril de 2026 el primer aniversario del fallecimiento de su predecesor, el pontífice Francisco.

El papa León XIV conmemoró este martes 21 de abril de 2026 el primer aniversario del fallecimiento de su predecesor, el pontífice Francisco. | Reuters

El papa León XIV conmemoró este martes 21 de abril el primer aniversario de la muerte del papa Francisco a través de un poderoso mensaje que recalca su legado espiritual y social dentro de la Iglesia católica.

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Recordemos que se encuentra en una gira por África, y desde el avión que lo trasladaba entre Angola y Guinea Ecuatorial, el sumo sacerdote recordó la figura de su antecesor como un líder cercano a los más vulnerables.

En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido #PapaFrancisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones. Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la… — Papa León XIV (@Pontifex_es) April 21, 2026

A un año del fallecimiento del papa Francisco, su discurso y acciones siguen presentes en el Vaticano, las cuales fueron destacadas y recordadas por León XIV, quien reafirmó la importancia de continuar su visión dentro de la Iglesia, una línea más humana, solidaria y abierta.

¿Qué dijo León XIV sobre el papa Francisco y su legado?

León XIV subrayó que el papa Francisco dedicó su pontificado a los más pobres, enfermos, niños y ancianos, y destacó su compromiso constante con quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad en todo el mundo.

Este enfoque marcó un cambio en la percepción de la Iglesia, pues su impacto continúa en la agenda social del Vaticano y en las expectativas de los fieles, que buscan una institución más cercana y empática.

El mensaje de misericordia y fraternidad que dejó el papa Francisco

El pontífice recordó que el papa Francisco impulsó la hermandad universal y el respeto entre las personas. Citó el Jubileo de la Misericordia como uno de los momentos clave de su liderazgo espiritual.

¿Cómo murió el papa Francisco y por qué se conmemora su aniversario?

El papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025, tras participar en actividades públicas durante la Pascua, pese a su estado de salud. Su muerte ocurrió un día después del Domingo de Resurrección.

Misa en Roma honra la memoria del papa Francisco

En la Basílica de Santa María la Mayor se celebra una misa solemne en su honor, acto reúne a líderes religiosos y fieles para rendir homenaje a su figura.

¿Por qué sigue vigente el legado del papa Francisco en la Iglesia?

León XIV pidió continuar el camino que dejó su antecesor y señaló que su testimonio de misericordia y cercanía sigue como guía para la Iglesia actual.