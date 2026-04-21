El Salvador dio un giro drástico en temas de justicia y seguridad con los menores de edad y así es como funcionará.

El Salvador dio un giro drástico en temas de justicia y seguridad con los menores de edad y así es como funcionará. | Reuters

Como lo anunció el presidente Nayib Bukele desde el pasado 17 de abril, El Salvador endurecerá su sistema penal juvenil a partir del domingo 26 de abril a través de una reforma histórica a nivel global, menores de 12 años podrán recibir cadena perpetua por cometer delitos graves como:

Homicidio y feminicidio

Violación

Pertenencia a pandillas o terrorismo

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Dicha medida elimina los “beneficios especiales” para los adolescentes y los equipara con adultos con el fin de frenar el reclutamiento de pandillas en menores de edad.

Este cambio redefine el enfoque no solo en El Salvador, también todo el mundo, pues abandona la idea de la rehabilitación como un eje y se prioriza el castigo y la seguridad pública.

La intención del país sudamericano es focalizar las sanciones en delitos de alto impacto social, pues según Bukele la norma actual “prácticamente daba impunidad para cometer delitos a los menores de 18 años”.

¿Cuáles fueron los cambios en el juicio y encarcelamiento?

Los ajustes clave fueron:

Los juzgados juveniles pasarán a tribunales comunes

Los procesos judiciales serán igual al de los adultos

Los sentenciados serán trasladados a cárceles de máxima seguridad

El sistema, ahora más rígido y represivo contempla revisiones tras 25 años de prisión, con evaluaciones cada 5 años, y aunque existe la opción de “quedar en libertad” la realidad resulta lejana y condicionada.

¿Por qué el gobierno tomó estas medidas?

Según el “Balance de la situación de los derechos y protección de la niñez y adolescencia en El Salvador 2019 a 2020″, el gobierno apunta a la prevención y disuasión tras registrar las siguientes cifras:

24,791 delitos contra menores en 2020

95 homicidios infantiles

2,858 casos de violencia sexual

Sin embargo, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), alertaron sobre violaciones a los derechos infantiles e incluso riesgos en cárceles de adultos por falta de un enfoque social.

🔵#ElSalvador – Comentario de Marta Hurtado, portavoz de @UNHumanRights sobre los cambios constitucionales y legales adoptados la semana pasada, que prevén la cadena perpetua para niños y niñas desde los 12 años.



🔗https://t.co/wa5u7aYWyT pic.twitter.com/vRBdCBag5E — OACNUDH (@OACNUDH) March 31, 2026

Asimismo advierten posibles abusos y detenciones sin garantías.

Hasta el momento, El Salvador enfrenta un dilema complejo pues aunque la reducción de violencia sigue a la baja, el costo social genera dudas y el debate continúa abierto entre proteger a la sociedad o preservar los derechos de la infancia.