Se incendia lujoso hotel Burj Al Arab tras bombardeos en Medio Oriente

El icónico hotel Burj Al Arab, uno de los símbolos más importantes de Dubái, fue alcanzado este sábado por restos de un dron lanzado desde Irán, en el marco de una serie de ataques de represalia ordenados por Teherán contra Emiratos Árabes Unidos y otros objetivos estratégicos en la región del Golfo.

El hotel, famoso por su estructura en forma de vela y promocionado internacionalmente como el único "siete estrellas" del mundo, se encontraba en llamas, según reportaron testigos y medios locales. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban el edificio, de 60 pisos y 321 metros de altura, con un incendio visibles en su fachada.

"Las autoridades confirman que un dron fue interceptado y que los restos causaron un pequeño incendio en la fachada exterior del Burj Al Arab", indicó la oficina de prensa de Dubái en su cuenta de X.

🚨#URGENTE | Los restos de un drone de Irán interceptado en los Emiratos Árabes Unidos impactaron contra el lujoso hotel Burj Al Arab ubicado en Dubái y provocaron un incendio. pic.twitter.com/QMNxBxVsyO — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) February 28, 2026

"Los equipos de la Defensa Civil respondieron inmediatamente y controlaron el incidente. No se reportaron heridos", agregó.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre posibles víctimas ni sobre la magnitud de los daños materiales.

Explosión previa en The Palm Jumeirah

Horas antes, poco antes de las 20:00 (hora local), una fuerte explosión sacudió la isla artificial The Palm Jumeirah. El estallido generó alarma entre residentes y turistas, que reportaron una densa columna de humo elevándose.

Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar, mientras habitantes y corresponsales informaban sobre detonaciones adicionales que incrementaron la incertidumbre respecto a la naturaleza y el alcance del incidente.

Daños en el Aeropuerto Internacional de Dubái

En paralelo, el Aeropuerto Internacional de Dubái —el principal de Emiratos Árabes Unidos— confirmó que una zona anexa a una de sus terminales sufrió daños menores. Cuatro trabajadores resultaron heridos tras el ataque iraní, según detallaron las autoridades aeroportuarias.

Los responsables del aeropuerto señalaron que la situación fue controlada con rapidez y que los heridos recibieron atención médica inmediata. Para ese momento, la mayoría de las terminales ya habían sido evacuadas como parte de los planes de contingencia activados ante la escalada de violencia en la región.

#LoÚltimo | De esta forma es cómo luce el Aeropuerto Internacional de Dubai tras la embestida de ataques de drones por parte de Irán.



Información en desarrollo... pic.twitter.com/j5e0NYC1gr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 28, 2026

Como consecuencia de los ataques y ante los reportes de explosiones e incendios en distintos puntos de la ciudad, el aeropuerto suspendió sus operaciones hasta nuevo aviso.

