Tragedia en Arizona: Helicóptero de la policía se desploma cuando acudía a un tiroteo

Un helicóptero de seguridad pública se desplomó en Arizona cuando acudía a prestar apoyo aéreo durante un tiroteo activo, dejando como saldo dos personas muertas. La aeronave se dirigía a respaldar a oficiales que enfrentaban a un sospechoso armado cuando ocurrió el accidente.

Las autoridades confirmaron que las víctimas eran el piloto y un paramédico, ambos integrantes del Departamento de Seguridad Pública de Arizona. El helicóptero cayó cerca del área donde se desarrollaba el operativo policial, en la ciudad de Flagstaff, y se incendió tras impactar contra el suelo.

El tiroteo que motivó el despliegue aéreo ya estaba bajo control al momento del accidente, según NBC News. El sospechoso fue detenido con heridas que no ponían en riesgo su vida, mientras que no se reportaron civiles lesionados relacionados con el incidente del helicóptero.

¿Quiénes eran las víctimas del accidente aéreo en Arizona?

Las identidades no han sido reveladas públicamente mientras se notifica a los familiares. Funcionarios estatales expresaron su pesar por la pérdida de los agentes, destacando que ambos participaban en una misión de apoyo destinada a proteger a la comunidad.

Testigos en la zona señalaron haber escuchado el sonido del helicóptero minutos antes del impacto, seguido por una explosión y una columna de humo. El accidente ocurrió en un área cercana a carreteras y zonas residenciales, lo que obligó a un amplio despliegue de emergencia.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumieron la investigación para determinar qué provocó el accidente aéreo. De acuerdo con la información disponible, la FAA indicó que el helicóptero era un Bell 407.

