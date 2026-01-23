Aerolíneas estadounidenses ofrecen cambio de boletos a pasajeros ante retrasos por tormenta invernal

Varias aerolíneas en Estados Unidos anunciaron medidas especiales de cambio de boletos para los pasajeros que tenían vuelos programados durante el fin de semana, ante los impactos de la tormenta invernal que ya ha provocado cientos de cancelaciones y retrasos en rutas comerciales. La situación climática adversa, marcada por un vórtice polar, acompañado de nevadas y bajas temperaturas, obligó a las compañías a flexibilizar sus políticas para evitar mayores afectaciones a los viajeros.

Las cancelaciones se han concentrado en aeropuertos clave del país, lo que llevó a las aerolíneas a activar exenciones temporales para cambios de itinerario. Estas medidas buscan dar margen a los pasajeros para reprogramar sus viajes sin enfrentar cargos adicionales, en medio de un panorama meteorológico que continúa siendo incierto.

Aerolíneas permiten cambios gratuitos de boletos por la tormenta invernal

American Airlines informó que permitirá a los pasajeros modificar sus boletos sin pagar cargos por cambio, incluso en tarifas básicas, siempre que los vuelos estén dentro de las fechas y aeropuertos impactados por la tormenta. La aerolínea explicó que la exención aplica para quienes adquirieron sus boletos antes de una fecha límite establecida y permite reprogramar el viaje para días posteriores sin penalización, aunque podrían aplicarse diferencias tarifarias.

We are closely monitoring Winter Storm Fern and its potential impact on travel in the coming days. As always, our team is here for you every step of the way.



Visit our Travel Alerts page for the latest updates, flexible travel options and resources to stay prepared:… — americanair (@AmericanAir) January 21, 2026

Otras aerolíneas estadounidenses han implementado políticas similares. Compañías como Delta, United y Southwest activaron flexibilidades temporales para cambios y reembolsos, con el objetivo de reducir el impacto de las cancelaciones masivas y evitar que los pasajeros queden varados en los aeropuertos.

Las aerolíneas insistieron en que las condiciones de estas exenciones pueden variar según la ruta y la fecha del vuelo, por lo que recomiendan consultar directamente los canales oficiales antes de realizar cualquier modificación. Además, sugieren utilizar aplicaciones móviles y alertas por mensaje de texto para mantenerse informados en tiempo real mientras persistan las condiciones climáticas extremas.