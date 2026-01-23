Tormenta invernal “Fern” golpea EUA: Medidas esenciales para proteger a tu familia del frío

Una tormenta invernal llamada “Fern” está afectando a más de la mitad de Estados Unidos, provocando frío extremo, nevadas, lluvia helada y un vórtice polar que pondría en riesgo a millones de personas este fin de semana. Ante la situación, existen diversas formas de protección frente al frío, que incluyen medidas para mantener el hogar cálido, cuidados personales y planes familiares de emergencia.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta sobre acumulaciones de nieve de hasta 30 cm en ciudades como Nueva York y Little Rock, mientras que en Dallas y Chicago se esperan temperaturas inferiores a −12 °C (10 °F) durante más de 48 horas.

Las autoridades estatales han activado la Guardia Nacional y recursos de emergencia, anticipando posibles cortes de electricidad, caída de árboles y complicaciones en el transporte.

Medidas urgentes para protegerse hoy del frío y la tormenta invernal

La Cruz Roja Americana recomienda que los hogares cuenten con un kit de emergencia que incluya mantas, alimentos no perecederos, agua, linternas y cargadores portátiles suficientes para al menos 72 horas. La organización enfatiza priorizar productos que no requieran refrigeración ni cocción, ya que un apagón podría afectar la conservación de los alimentos perecederos.

Además, se sugiere almacenar al menos un galón de agua por persona por día, incluyendo mascotas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos indica que un refrigerador mantiene los alimentos seguros durante aproximadamente cuatro horas durante un apagón, mientras que un congelador lleno conserva la temperatura hasta 48 horas (24 horas si está medio lleno).

Para prevenir daños en las tuberías, la organización r ecomienda abrir puertas de armarios bajo los fregaderos para que el aire cálido circule y mantener los grifos goteando lentamente antes de que las temperaturas bajen por debajo de cero. En viviendas con tuberías exteriores, se sugiere desconectar mangueras y colocar cubiertas aislantes en los grifos.

En cuanto a la calefacción, la Cruz Roja y expertos en seguridad advierten sobre los riesgos de usar parrillas, hornillos de camping o generadores en interiores debido al monóxido de carbono. Se recomienda concentrar el calor corporal usando varias capas de ropa, mantas o sacos de dormir, cerrar habitaciones no utilizadas y cubrir puertas y ventanas. También se pueden utilizar mantas térmicas que funcionen con pilas o USB de forma segura.

La organización aconseja elaborar un plan de comunicación familiar , considerando que la señal celular puede ser inestable durante la tormenta. También recomienda vigilar a vecinos mayores, personas con discapacidad o quienes puedan necesitar ayuda para prepararse ante el frío extremo.

¿Cuáles son las regiones en alerta por el frío en Estados Unidos?

Las autoridades emiten alertas en estados del sur, Medio Oeste y noreste, incluyendo Texas, Nueva York, Georgia, Carolina del Norte y Nueva Jersey. Se anticipan cancelaciones de clases en escuelas, cierres de carreteras y demoras en aeropuertos. Los distritos educativos recomiendan seguir de cerca los avisos locales y considerar clases a distancia para proteger a estudiantes y personal.

El Departamento de Transporte implementó labores preventivas en carreteras, mientras que agencias estatales y locales recuerdan a la población no conducir en condiciones peligrosas y abastecerse de alimentos, agua, medicinas y suministros básicos antes de que empeoren las condiciones.