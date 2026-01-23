Estados bajo amenaza de mega apagón CFE por tormenta invernal

Una tormenta invernal de gran intensidad, acompañada por frentes fríos y una masa de aire ártico que se desplaza desde Estados Unidos hacia el norte de México, ha encendido las alertas de la población y las autoridades ante la posibilidad de un mega apagón.

En el país vecino, 160 millones de personas se preparan para ser golpeadas por "una tormenta invernal inusualmente grande y severa" que provocará un clima "potencialmente catastrófico" donde la nieve, lluvia helada y temperaturas polares afectarán a casi 30 estados.

En México las nevadas, lluvias intensas y temperaturas bajo cero podrían dañar infraestructura eléctrica y provocar apagones generalizados. Aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura que existe un plan de contingencia para garantizar el suministro, el fenómeno podría provocar cortes de luz en varios estados del norte del país si se presentan condiciones extremas, como la suspensión de gas natural que alimenta gran parte de la infraestructura.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál es el plan de CFE ante la tormenta invernal?

El temor es que una situación similar a la vivida en febrero de 2021, cuando una intensa ola polar en Texas congeló ductos de gas y desencadenó apagones masivos que dejaron sin electricidad a millones de usuarios en el norte de México, pueda repetirse.

Ante este panorama, la CFE ha activado un plan de contingencia que incluye:



Más de 28 mil megawatts de generación independiente del gas natural, mediante plantas termoeléctricas, carboeléctricas y fuentes renovables, para sostener la demanda eléctrica

La activación del Grupo Directivo de Atención de Emergencias, encargado de monitorear y coordinar la operación durante la tormenta

Coberturas financieras diseñadas para mitigar la volatilidad de los precios del gas natural y asegurar la continuidad operativa del Sistema Eléctrico Nacional

📄#Boletín | La CFE cuenta con un plan de acción para garantizar el servicio de energía eléctrica al país, ante posibles afectaciones al suministro de gas natural proveniente de EU por las bajas temperaturas. https://t.co/Oxx6bXmPwF pic.twitter.com/uliATzODRN — CFEmx (@CFEmx) December 23, 2022

Aun con estas medidas, el riesgo de un apagón masivo no está completamente descartado.

¿Qué estados serán afectados por la masa de aire ártico?

Los efectos más drásticos se concentrarán en el noroeste, norte y noreste del país. Los estados bajo alerta son:



Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.