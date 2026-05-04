Al menos 13 personas resultaron heridas tras un tiroteo en una fiesta juvenil en un lago cerca de Oklahoma, Estados Unidos, y la policía ya busca a los perpetradores del ataque.

El tiroteo se registró la noche del domingo 3 de mayo durante una reunión de jóvenes realizada cerca del lago de Arcadia, un lugar conocido, ya que la gente suele nadar y pasear en bote.

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¿Qué se sabe de los heridos por el tiroteo?

Los lesionados fueron trasladados al Centro Médico Integris Health Baptist y el Hospital Integris Health Edmond.

La portavoz de la policía de Edmond, Emily Ward, señaló que se trató de una situación aterradora y ya se trabaja para encontrar a los autores del tiroteo.

Arcadia Lake Shooting Update – Edmond, OK—(Confirmed 2 deceased, 13 injured and 4 still in critical condition)



A barrage of bullets erupted around 9 p.m. Sunday night during a large party at a campground near Arcadia Lake in Edmond, just north of Oklahoma City.



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Tiroteos latentes en Oklahoma

Los tiroteos en Oklahoma son una amenaza latente, pues el pasado 15 de abril un hecho pudo terminar en una tragedia. Victor Hawkins entró a la secundaria Pauls Valley y amenazó con sus armas a dos estudiantes, quienes pudieron irse tras suplicar.

Momentos después, el director de la escuela, Kirk Moore, inmovilizó al sujeto, mientras que otra persona ayudó a desarmarlo.

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