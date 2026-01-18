ICE activa alerta por Omar Guillermo Cuen-Lugo, alías ‘El Compa Omar’, expolicía ligado al Cártel de Sinaloa

La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) activó una alerta binacional para localizar a Omar Guillermo Cuen-Lugo , exagente de la extinta Policía Federal de México, identificado por autoridades estadounidenses como un presunto operador de alto nivel del Cártel de Sinaloa y colaborador cercano de Ismael El Mayo Zambada.

De acuerdo con la información oficial difundida por ICE, Cuen-Lugo —conocido como El Compa Omar— habría fungido durante años como uno de los principales transportistas de cocaína de la organización criminal, utilizando rutas que cruzan Sinaloa y Baja California con destino final en Estados Unidos.

Acusaciones en Estados Unidos

La dependencia estadounidense señala que el exfuncionario enfrenta cargos por conspiración para distribuir cocaína y lavado de dinero. Las investigaciones apuntan a que su última ubicación confirmada se dio entre Tijuana , Baja California, así como Los Ángeles, California, por lo que la búsqueda se mantiene activa en ambos países.

ICE subraya que Cuen-Lugo habría aprovechado su experiencia, entrenamiento y red de contactos adquiridos durante su paso por la Policía Federal para supervisar cargamentos de droga, coordinar traslados y garantizar el cruce de estupefacientes hacia territorio estadounidense.

Antecedentes y capturas previas

El historial del exagente incluye al menos dos detenciones previas en México, según reportes de medios y documentos oficiales. En 2010, la Policía Estatal Preventiva de Baja California lo capturó en posesión de más de dos mil dosis de cocaína , armas de fuego y cartuchos útiles.

Estados Unidos tiene en la mira al Cártel de Sinaloa

Durante ese arresto, Cuen-Lugo habría intentado intimidar a los agentes asegurando contar con información sobre homicidios recientes.

Posteriormente, en febrero de 2014, fuerzas federales mexicanas y la Secretaría de Marina informaron sobre la captura de 10 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Tijuana, entre ellos El 19, identificado como jefe de seguridad de Zambada, así como El Compa Omar.

En ese operativo se aseguraron armas de fuego, una granada, vehículos con compartimentos ocultos y droga, de acuerdo con reportes periodísticos.

