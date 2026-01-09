Aseguran y desmantelan punto ilegal de venta de hidrocarburo en Cuautepec, Hidalgo

Autoridades del Gobierno de Hidalgo confirmaron que se logró dar un importante golpe al huachicol local, esto luego de que elementos de la Guardia Nacional en coordinación con el Ejército y la Policía Estatal lograran asegurar y desmantelar un predio utilizado para la venta ilegal de hidrocarburo.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades locales de Hidalgo, las acciones se llevaron a cabo en la colonia Guadalupe Victoria del municipio de Cuautepec de Hinojosa, esto tras un fuerte operativo coordinado por las fuerzas estatales y federales.

🚨 Desmantelan punto ilegal de hidrocarburo en Cuautepec. 🚨

Gracias a un operativo conjunto de los tres niveles de gobierno, se aseguraron 1,980 litros de hidrocarburo, contenedores y equipo utilizado para su manejo ilícito.#PrimeroElPueblo pic.twitter.com/hiyM19eig9 — Gobierno Hidalgo (@gobiernohidalgo) January 9, 2026

Desmantelan punto ilegal de venta de hidrocarburo en Cuautepec

Se dio a conocer que el aseguramiento de este predio se logró luego de los trabajos de inteligencia e investigación realizados por elementos federales, los cuales localizaron el inmueble que era utilizado como depósito de hidrocarburo , así como punto ilegal de venta de combustible.

Estas acciones realizadas en el municipio de Hidalgo antes mencionado, corresponden a los trabajos de investigación y actuación en contra del delito conocido como “huachicol”, el cual afecta directamente a Pemex y otras instituciones.

Pese a los trabajos de campo realizados, no se dio a conocer información sobre posibles personas detenidas en la entidad derivado de estas acciones de seguridad.

Aseguran cerca de 2 mil litros de combustible robado en Hidalgo

Las acciones llevadas a cabo en la colonia Guadalupe Victoria del municipio de Cuautepec de Hinojosa derivaron en el aseguramiento de mil 980 litros de hidrocarburo , además de 24 contenedores de combustible, de los cuales dos de ellos cuentan con capacidad para mil litros.

Por otro lado, se informó que también se aseguraron alrededor de 200 metros de manguera de baja presión, posiblemente utilizadas para la extracción de combustible de los ductos y pipas correspondientes de Pemex.

