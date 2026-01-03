Estados Unidos realiza ataque militar a gran escala contra Venezuela

El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó su punto máximo. El ejército estadounidense ocupó las costas venezolanas durante meses y ahora, durante la madrugada del 3 de enero, desplegó un ataque contra la ciudad de Caracas, en puntos estratégicos, en la cual capturaron a Nicolás Maduro.

Fue el mismo Donald Trump quien lo informó a través de redes sociales: "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión", señaló.

Venezuela declara estado de mergencia

A través de un comunicado, la República Bolivariana de Venezuela rechazó y denunció ante la comunidad internacional los ataques de los que responsabilizó al gobierno actual de los Estados Unidos contra el territorio venezolano.

Asimismo, Maduro ordenó implementar el Decreto de "Conmoción Exterior", que pone en funcionamiento a las instituciones republicanas para pasar inmediatamente a la lucha armada. "Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista", señalaron en su respuesta oficial.

#ÚLTIMAHORA | El Gobierno de #Venezuela emitió un comunicado oficial en el que denuncia una presunta agresión militar por parte de #EstadosUnidos en #Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.



El dictador Nicolás Maduro decretó estado de Conmoción Exterior y convocó a la… pic.twitter.com/PdZMvBLL6t — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2026

Cronología del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

Las elecciones de julio de 2024 en Venezuela fueron el inicio, ya que Estados Unidos NO reconoció a Nicolás Maduro como ganador y se refirieron a él como un dictador que tenía hundido al país sudamericano.

Meses después, Trump ordenó incrementar la lucha contra el narcotráfico y desplegó a su ejército en el Caribe, asegurando que la zona estaba operando bajo el control del gobierno venezolano, acusándolo de estar coludido e incluso de liderar organizaciones criminales.

Durante semanas se atacaron embarcaciones en aguas internacionales, las cuales eran acusadas de ser transportes de droga que partían de Venezuela a Estados Unidos y se les disparó sin medir diálogo, matando a decenas de personas.

El 24 de noviembre de 2025, Washington designó al cártel de los Soles como una organización terrorista y ofrecieron una recomensa millonaria por Nicolás Maduro , señalado como el líder de la organización criminal.

A finales del 2025, Maduro habló por teléfono con Donald Trump, en donde supuestamente el mandatario estadounidense le habría dado una oportunidad de entregarse y abandonar el poder, pero no llegaron a ningún acuerdo.

Finalmente, el 3 de enero del 2026, luego de meses de ocupación militar en las costas, Estados Unidos bombardeó Caracas, la capital de Venezuela, atacando instalaciones militares, el palacio federal, el aeropuerto en El Hatillo, el aeropuerto privado de Carcas y otros puntos de la ciudad.

