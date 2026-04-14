El incidente provocó una ola de indignación, donde más de 17,000 manifestantes se reunieron el 26 de marzo en Hamburgo.

El incidente provocó una ola de indignación, donde más de 17,000 manifestantes se reunieron el 26 de marzo en Hamburgo. | Getty /Getty Images

El pasado 21 de marzo, Collien Fernandes, uno de los rostros más queridos de la TV y cine alemán, vivió durante más de 10 años una pesadilla con su propio esposo, el también actor el actor Christian Ulmen.

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De acuerdo con su propia declaración, la mujer sufría de acoso sexual en Internet a través de la creación de múltiples cuentas donde se hacían pasar por ella.

Collien Fernandes y su esposo Fernandes denunció los abusos a la policía en noviembre de 2024 y recibió una confesión de Ulmen en Navidad, pero todo se mantuvo en privado hasta la publicación de Der Spiegel. (Getty Images/Getty Images)

El sujeto no solo contactaba a otros hombres con los perfiles falsos, también publicaba imágenes pornográficas falsas de ella —deepfakes—y chateaba con decenas de personas como si fuera Collien Fernandes utilizando Inteligencia Artificial (IA).

El caso conmocionó a Alemania, donde la actriz decidió hablar sobre la “violación virtual” despertando indignación, protestas masivas y un urgente debate sobre cómo proteger a las mujeres contra estos abusos en redes sociales.

¿Quién es Collien Fernandes?

Collien Fernandes es una actriz y presentadora alemana de 44 años conocida tanto en la TV como en el cine que también lucha contra este tipo de abusos a través de su activismo.

¿Qué hizo el esposo de Collien Fernandes?

Entre los actos denunciados, Christian Ulmen es culpable de:

Publicación de deepfakes pornográficos

Conversaciones sexuales con terceros

Uso de voz artificial para suplantarla

¿Qué dice Christian Ulmen?

La ahora expareja negó todas las acusaciones a través de sus abogados, y aseguró que no creó contenido falso ni participó en los hechos descritos.

De hecho, la defensa argumentó que la investigación periodística carece de pruebas y hasta el momento, o existen cargos formales en su contra dentro de Alemania, por lo que el caso sigue bajo análisis legal.

Protestan en Alemania tras el caso de Collien Fernandes

Luego de viralizarse, el caso provocó tal indignación que al menos 17 mil personas salieron a manifestarse en las calles de Hamburgo, donde exigieron leyes más estrictas contra la violencia digital, ya que no existe una penalización por hacer deepfakes sexuales.

Manifestaciones en Alemania El caso "explotó" este año con la publicación Der Spiegel, y alcanzó su clímax con la manifestación de Hamburgo el 26 de marzo. Pasó de ser privado a público para velar por la justicia y leyes de otras mujeres. (Getty Ima/Getty Images)

¿Por qué denunció en España y no en Alemania?

Collien Fernandes tuvo que presentar la denuncia en España, donde residía, argumentando que la legislación en el país del viejo continente sí ofrece mayor protección hacia las víctimas.

Este incidente destapó una cloaca de vacíos legales en Alemania, donde actualmente pelean por tener marcos internacionales más sólidos ante delitos digitales.