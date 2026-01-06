SIP exige respeto a la libertad de prensa tras arrestos de periodistas en Venezuela

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lanzó un llamado urgente para que se respete y garantice el libre ejercicio del periodismo en Venezuela, en un escenario marcado por la confusión informativa y una creciente demanda social de información confiable.

La organización expresó su preocupación por la detención de al menos 14 periodistas, la mayoría corresponsales y trabajadores de medios internacionales, así como por nuevas restricciones al flujo informativo en el país sudamericano .

De acuerdo con reportes de prensa, las detenciones se registraron mientras periodistas cubrían acontecimientos de alto impacto político, lo que ha encendido alertas sobre posibles actos de intimidación y censura contra quienes realizan labores informativas.

Captura de Maduro cambió el orden en Venezuela

Los hechos ocurren tras un episodio sin precedentes ocurrido la madrugada del sábado 3 de enero, cuando fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron una operación en Caracas que derivó en la captura y traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a territorio estadounidense.

Ambos comparecieron posteriormente ante un tribunal federal en Nueva York , donde se declararon no culpables de los cargos que enfrentan, entre ellos narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.

La audiencia fue breve y de carácter estrictamente procesal, pero el impacto político y social del operativo ha sido inmediato. La incertidumbre institucional que siguió a estos acontecimientos incrementó de forma significativa la necesidad de información clara, verificada y oportuna, tanto a nivel interno como internacional.

Delcy Rodríguez ofrece trabajo en conjunto con EUA

La advertencia de la SIP sobre el país sudamericano

Ante este escenario, el presidente de la SIP , Pierre Manigault, subrayó que el derecho de la ciudadanía a estar informada cobra especial relevancia en momentos de crisis.

Señaló que obstaculizar el trabajo de la prensa solo profundiza la desinformación y aumenta la ansiedad social, en lugar de contribuir a la estabilidad.

En la misma línea, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), afirmó que ninguna circunstancia justifica la detención o criminalización de periodistas por cumplir con su labor.

Enfatizó que el periodismo debe entenderse como un servicio público esencial y no como una amenaza.

Maduro se declara no culpable en su primer audiencia en EUA

Periodistas detenidos y medios bloqueados

La SIP exhortó a cesar cualquier acción que limite la libertad de prensa, a garantizar el debido proceso de los periodistas detenidos y a respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Estas exigencias coinciden con lo denunciado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que reporta al menos 23 periodistas y trabajadores de medios privados de la libertad de manera considerada injusta y arbitraria.

Además, el SNTP advirtió que más de 60 medios de comunicación continúan bloqueados en internet, una situación que agrava el acceso a información plural. Según el sindicato, mientras persistan la censura, la persecución política y la prisión arbitraria, será imposible avanzar hacia un escenario de normalidad democrática y respeto a los derechos fundamentales.

