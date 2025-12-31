Casos de Rodolfo Ruiz y Rafael León encienden alerta por peligro de la libertad de prensa en México: SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación por una serie de procesos judiciales abiertos recientemente contra periodistas en México, en particular los casos de Rodolfo Ruiz, director del portal e-Consulta en Puebla, así como de Rafael León Segovia, comunicador en Veracruz.

De acuerdo con el organismo, estas acciones podrían constituir mecanismos de intimidación que ponen en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión.

Desde los primeros días del cierre de 2025, la SIP advirtió que el uso del sistema penal en contra de periodistas por hechos relacionados con su labor informativa representa una señal de alerta para la democracia y el derecho de la sociedad a estar informada.

Mensaje de fin de año de Pierre Manigault, presidente de la SIP

El caso de Rodolfo Ruiz en Puebla

En Puebla, Rodolfo Ruiz fue vinculado a proceso por el presunto delito de manejo de recursos de procedencia ilícita; sin embargo, informes periodísticos han señalado posibles irregularidades durante el procedimiento, así como dudas sobre la solidez de las imputaciones.

La SIP subrayó que el caso ha generado inquietud entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa, al considerar que podría tratarse de una represalia por el contenido de sus publicaciones.

Acusación de terrorismo a Rafael León en Veracruz

Por otro lado, en Veracruz, el periodista Rafael León Segovia fue imputado por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, en hechos relacionados con su cobertura periodística.

La fiscal general del estado, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, precisó que no se incluyó el delito de terrorismo, mencionado inicialmente. Como medida cautelar, se dictó resguardo domiciliario por un año.

Atentado a la libertad de prensa; vinculan a proceso al periodista Rafael León

Reacciones nacionales e internacionales

Ante estos hechos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que mantiene un monitoreo del caso en Veracruz y exhortó a las autoridades mexicanas a respetar el debido proceso y las garantías judiciales, mediante un pronunciamiento difundido en la red social X.

La SIP consideró que la utilización del sistema penal contra periodistas por actos supuestamente vinculados a su trabajo profesional genera un efecto inhibidor en el gremio periodístico y afecta directamente a la ciudadanía.

Advertencias sobre el acoso judicial

Pierre Manigault , presidente de la SIP, afirmó que preocupa el uso de la justicia penal como mecanismo de presión para silenciar voces críticas. Señaló que la libertad de prensa es un pilar fundamental de las sociedades democráticas y no debe verse amenazada por procesos judiciales desproporcionados.

"Esta fiscal me odia": Cronología de la acusación por terrorismo contra el periodista Rafael León en Veracruz

En el mismo sentido, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, llamó a las autoridades a garantizar juicios transparentes, respetar la presunción de inocencia y evitar el uso indebido de figuras penales contra quienes informan sobre asuntos de interés público.

En su informe más reciente sobre México, la SIP advirtió que el acoso judicial se ha consolidado como una de las principales formas de censura, con casos documentados en entidades como Campeche, Sonora, Veracruz , Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

