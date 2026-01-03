ABC del conflicto entre Venezuela y EUA que desencadenó en la captura de Nicolás Maduro

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 el Gobierno de los Estados Unidos (EUA) encabezado por Donald Trump, llevó a cabo un operativo con ataques por aire y tierra en suelo de Venezuela, esto con la finalidad de detener al dictador Nicolás Maduro.

La detención del líder venezolano se da tras un año de las crecientes diferencias entre ambos países, esto luego de que el Gobierno norteamericano anunciara que no reconocía a Maduro como el ganador en las últimas elecciones presidenciales de julio de 2024.

Sin embargo, para entender la captura del presidente venezolano, vale la pena hacer un breve recuento desde que llegó al poder como el sucesor de Hugo Chávez, hasta que se convirtió en uno de los personajes políticos más polémicos a nivel internacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo llegó Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela?

Nicolás Maduro llegó al poder en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, esto tras haber sido designado por el mismo “Comandante” como su sucesor político.

Hasta ese entonces, Maduro se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo y asumió la presidencia de forma interina conforme a la Constitución tras las graves condiciones de salud de Chávez, esto para después ganar las elecciones presidenciales de abril de 2013 frente a Henrique Capriles.

🚨#AlertaADN#ENVIVO 🔴 Desde la Casa Blanca, Donald Trump (@POTUS) ofrece detalles de la operación militar del 3 de enero que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela pic.twitter.com/GW7mWPvhcz — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 3, 2026

Maduro acusó a EUA de injerencia política en las elecciones de 2013

Casi de forma inmediata de haber asumido la presidencia de Venezuela, el mismo Nicolás Maduro acusó directamente a Washington de haber tenido injerencia en las elecciones del mismo 2013, esto al presuntamente apoyar y promover un “golpe de Estado” por parte de la oposición.

Momentos clave para entender el aumento de tensiones entre Venezuela y EUA

Desde su llegada a la presidencia de Venezuela en 2013, la tensión entre el Gobierno de EUA y Nicolás Maduro fue creciendo de forma gradual, esto tras los anuncios de sanciones y restricciones para el país latinoamericano por parte de la Unión Americana.

El momento clave que es señalado como el “punto de quiebre” total en las relaciones entre EUA y Venezuela, fue cuando en 2019 durante el primer mandato de Donald Trump, el Gobierno norteamericano reconoció a Juan Guaidó como el presidente interino.

¿Cómo inició el conflicto entre Donald Trump y Nicolás Maduro?

Con el regreso de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y luego de varios meses de señalamientos contra Nicolás Maduro , en agosto del pasado 2025 el mandatario estadounidense anunció el despliegue de una gran presencia militar en el Caribe, esto con la finalidad de combatir a organizaciones del narcotráfico declaradas como terroristas.

Desde entonces, se registraron ataques directos contra embarcaciones venezolanas señaladas por ser del “crimen organizado”, además de que se dieron las incautaciones de buques petroleros de Venezuela por parte de autoridades norteamericanas.

Fue en noviembre del pasado 2025, que autoridades de Estados Unidos nombraron al Cártel de los Soles como una organización terrorista, además de que se señaló directamente a Maduro como el presunto líder de grupo criminal.

🗣️ Trump (@POTUS) afirmó en Fox News que México está “gobernado por los cárteles de la droga”. Señaló que EE.UU. debe “hacer algo” y sugirió una posible intervención para eliminarlos pic.twitter.com/vBBajbm8w2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 3, 2026

El ataque y detención de Maduro

Fue a finales del pasado 2025 que Donald Trump anunció que estaban a punto arrancar los ataques por tierra en contra del régimen del dictador Nicolás Maduro , lo cual incrementó aún más las tensiones con las autoridades venezolanas.

Tras varias semanas de incertidumbre, durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, las fuerzas militares de los Estados Unidos realizaron un ataque coordinado en Caracas, Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro.

Detienen a Nicolás Maduro tras ataques de EUA en Caracas, Venezuela

Donald Trump anuncia captura del presidente venezolano

Fue minutos antes de las 03:30 de la madrugada del 3 de enero, tiempo del centro de la República Mexicana, que el mismo Donald Trump confirmó la detención de Nicolás Maduro tras un “ataque coordinado” por los militares norteamericanos.

El mismo presidente de la nación de las barras y las estrellas, mencionó que Maduro será presentado ante la justicia para iniciar con sus procesos en los cuales se le acusa de narcotráfico, conspiración para usar narcóticos como arma, corrupción y lavado de dinero.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.