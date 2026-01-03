“Vamos a construir un país excepcional” María Corina Machado lanza mensaje tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

"Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena..." Con un emotivo mensaje dentro de un comunicado, María Corina Machado se pronunció ante la captura de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de fuerzas militares estadunidenses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

En su mensaje, la premio Nobel de la Paz y líder opositora del régimen de Nicolás Maduro dio palabras de aliento y esperanza para el pueblo de venezolano, dentro y fuera de su país. Destacando que llegó el momento de que la soberanía rija en Venezuela y agradeció a Estados Unidos haber cumplido la promesa de hacer valer la ley:

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Edmundo González Urrutia legítimo presidente de Venezuela

María Corina Machado también llamó a que de manera inmediata Edmundo González Urrutia asuma su mandato y sea reconocido como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. También dijo que están listos para tomar el poder en una transición democrática y que todo el pueblo de Venezuela necesita.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.