Trump informó al Congreso que EUA está “en conflicto armado” con cárteles de la droga

El presidente Donald Trump habría declarado que Estados Unidos está en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de drogas, designándolos como organizaciones terroristas y a sus miembros como “combatientes ilegales”.

Esta decisión, formalizada en una notificación confidencial al Congreso que dio a conocer The New York Times , justifica los recientes ataques militares estadounidenses en el mar Caribe que resultaron en la muerte de al menos 17 personas vinculadas al tráfico de drogas.

¿Por qué EUA está en guerra con los cárteles de la droga, según Trump?

La administración estadounidense argumenta que estos ataques fueron medidas de “autodefensa” para proteger a los ciudadanos estadounidenses del narcotráfico, que según afirman, causa decenas de miles de muertes anuales por sobredosis.

Sin embargo, expertos legales han cuestionado la legalidad de estas acciones, señalando que el tráfico de drogas no constituye un “ataque armado” según el derecho internacional, además de que los cárteles no están involucrados en hostilidades directas contra Estados Unidos .

Estas podrían ser las implicaciones para México tras la declaratoria de Trump ante el Congreso

Aunque los recientes ataques se han centrado en embarcaciones procedentes de Venezuela , la administración Trump ha vinculado a grupos como el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles con cárteles mexicanos, sugiriendo una conexión indirecta.

En el peor de los casos, esto podría allanar el camino para futuras acciones militares estadounidenses en México, lo que ha generado preocupación tanto en el gobierno como en la población.

Ante esto, el Gobierno de México ha rechazado enfáticamente cualquier intervención militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano, calificándola de violación a la soberanía nacional.

Los cárteles mexicanos declarados terroristas en EUA

El pasado 20 de febrero, el Departamento de Estado de EUA designó oficialmente a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), así como Individuos y Entidades Especialmente Designados Globalmente (SDGT).

Esta medida, respaldada por el presidente Donald Trump mediante la Orden Ejecutiva 14157, permite a los estadounidenses aplicar sanciones más severas y procesar a individuos que brinden apoyo material a estas organizaciones.

Los cárteles mexicanos incluidos en esta designación son:



Cártel de Sinaloa

Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

(CJNG) Cárteles Unidos

Cártel del Noreste

Cártel del Golfo

La Nueva Familia Michoacana

El ataque de EUA a barcos en el Caribe

En septiembre de 2025, Estados Unidos llevó a cabo varios ataques militares contra barcos en el mar Caribe vinculados al tráfico de drogas, en los que murieron al menos 17 personas.

La administración Trump los calificó como actos de “defensa propia”, alegando que los objetivos contrabandeaban drogas para cárteles designados como organizaciones terroristas.

Críticas a las medidas de Trump

Organizaciones de derechos humanos y algunos legisladores estadounidenses han criticado la falta de una justificación legal clara y la posibilidad de que estos ataques violen los derechos humanos.

Además, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas podría tener repercusiones en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con otros países de la región.

