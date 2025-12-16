inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

¡De México para el mundo! 'La Maga' Ovalle gana el premio Marta al mejor gol del 2025

Sin paso: Carreteras y avenidas importantes con bloqueos y accidentes hoy martes

CAPUFE alerta de afectaciones en carreteras y autopistas por bloqueos y accidentes, sobre todo en vialidades como México-Puebla y Tehuacán-Oaxaca.

Carreteras cerradas y bloqueos hoy 16 de diciembre
|@GN_Carreteras | X
Notas,
México

Escrito por: Adriana Pacheco

Por segundo día de la semana se registran cierres en carreteras y avenidas importantes hoy 16 de diciembre a consecuencia de accidentes automovilísticos y bloqueos de manifestantes, quienes amenazan con seguir impidiendo el paso hasta que sus exigencias sean atendidos.

Las afectaciones en materia de movilidad se registran especialmente en:

Autopistas

  • Tehuacán-Oaxaca
  • La Tinaja- Isla
  • Durango-Mazatlán
  • Acayucan-Cosoleacaque
  • México-Puebla

Carreteras

  • Carretera Oaxaca
  • Xalapa- Veracruz
  • Tulancingo-Tihuatlán

Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México

Suscríbete a nuestro canal de Telegram  y lleva la información en tus manos.

¿Por qué están cerradas las carreteras de México?

Autopista Oaxaca-Cuacnopalan

Un choque registrado sobre la autopista Oaxaca-Cuacnopalan entre un autobús y un camión de carga dejó por lo menos dos muertos y diez heridos.

Autopista Tehuacán- Oaxaca

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informó que la circulación es intermitente en ambos sentidos por atención a un choque entre un autobús y un camión de carga en el kilómetro 147.

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Hay reducción de carriles en la autopista Cuernavaca-Acapulco por atención de accidente en el kilómetro 95, dirección Acapulco. En la zona se registra carga vehicular, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona.

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

Hay reducción de carriles en ambos sentidos de la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura de la Plaza de Cobro, debido a labores de mantenimiento.

Presencia de manifestantes

Autopista Tehuacán-Oaxaca

Hay manifestantes en la autopista Tehuacán- Oaxaca, a la altura de Plaza de cobro Huitzo y hasta el momento no hay cierre en la circulación. CAPUFE pide a los conductores manejar con precaución.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.  Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Bloqueos hoy

LO MÁS VISTO