Sin paso: Carreteras y avenidas importantes con bloqueos y accidentes hoy martes

Por segundo día de la semana se registran cierres en carreteras y avenidas importantes hoy 16 de diciembre a consecuencia de accidentes automovilísticos y bloqueos de manifestantes, quienes amenazan con seguir impidiendo el paso hasta que sus exigencias sean atendidos.

Las afectaciones en materia de movilidad se registran especialmente en:

Autopistas



Tehuacán-Oaxaca

La Tinaja- Isla

Durango-Mazatlán

Acayucan-Cosoleacaque

México-Puebla

Carreteras



Carretera Oaxaca

Xalapa- Veracruz

Tulancingo-Tihuatlán

Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México

¿Por qué están cerradas las carreteras de México?

Autopista Oaxaca-Cuacnopalan

Un choque registrado sobre la autopista Oaxaca-Cuacnopalan entre un autobús y un camión de carga dejó por lo menos dos muertos y diez heridos.

🚨#AlertaADN



Autobús y camión de carga chocaron en la autopista Oaxaca - Cuacnopalan; reportan al menos dos muertos y diez heridos pic.twitter.com/TGPtgM6yVK — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 16, 2025

Autopista Tehuacán- Oaxaca

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informó que la circulación es intermitente en ambos sentidos por atención a un choque entre un autobús y un camión de carga en el kilómetro 147.

🟠CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 147. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de choque por alcance entre autobús y camión de carga. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

Consulta la ubicación aquí:… — CAPUFE (@CAPUFE) December 16, 2025

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Hay reducción de carriles en la autopista Cuernavaca-Acapulco por atención de accidente en el kilómetro 95, dirección Acapulco. En la zona se registra carga vehicular, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 95, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 16, 2025

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

Hay reducción de carriles en ambos sentidos de la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura de la Plaza de Cobro, debido a labores de mantenimiento.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Aut. Acayucan - Cosoleacaque, Plaza de Cobro Acayucan. Reducción de carriles en ambos sentidos por labores de mantenimiento, sin reporte de incidentes. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 16, 2025

Presencia de manifestantes

Autopista Tehuacán-Oaxaca

Hay manifestantes en la autopista Tehuacán- Oaxaca, a la altura de Plaza de cobro Huitzo y hasta el momento no hay cierre en la circulación. CAPUFE pide a los conductores manejar con precaución.

⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️

Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo. Registra presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) December 16, 2025

