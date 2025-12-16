Sin paso: Carreteras y avenidas importantes con bloqueos y accidentes hoy martes
CAPUFE alerta de afectaciones en carreteras y autopistas por bloqueos y accidentes, sobre todo en vialidades como México-Puebla y Tehuacán-Oaxaca.
Por segundo día de la semana se registran cierres en carreteras y avenidas importantes hoy 16 de diciembre a consecuencia de accidentes automovilísticos y bloqueos de manifestantes, quienes amenazan con seguir impidiendo el paso hasta que sus exigencias sean atendidos.
Las afectaciones en materia de movilidad se registran especialmente en:
Autopistas
- Tehuacán-Oaxaca
- La Tinaja- Isla
- Durango-Mazatlán
- Acayucan-Cosoleacaque
- México-Puebla
Carreteras
- Carretera Oaxaca
- Xalapa- Veracruz
- Tulancingo-Tihuatlán
Este es el reclamo de los agricultores que generaron bloqueos masivos en México
¿Por qué están cerradas las carreteras de México?
Autopista Oaxaca-Cuacnopalan
Un choque registrado sobre la autopista Oaxaca-Cuacnopalan entre un autobús y un camión de carga dejó por lo menos dos muertos y diez heridos.
🚨#AlertaADN— adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 16, 2025
Autobús y camión de carga chocaron en la autopista Oaxaca - Cuacnopalan; reportan al menos dos muertos y diez heridos pic.twitter.com/TGPtgM6yVK
Autopista Tehuacán- Oaxaca
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informó que la circulación es intermitente en ambos sentidos por atención a un choque entre un autobús y un camión de carga en el kilómetro 147.
🟠CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) December 16, 2025
Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 147. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de choque por alcance entre autobús y camión de carga. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.
Consulta la ubicación aquí:…
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Hay reducción de carriles en la autopista Cuernavaca-Acapulco por atención de accidente en el kilómetro 95, dirección Acapulco. En la zona se registra carga vehicular, por lo que se recomienda a los conductores evitar la zona.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) December 16, 2025
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 95, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Autopista Acayucan-Cosoleacaque
Hay reducción de carriles en ambos sentidos de la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura de la Plaza de Cobro, debido a labores de mantenimiento.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠— CAPUFE (@CAPUFE) December 16, 2025
Aut. Acayucan - Cosoleacaque, Plaza de Cobro Acayucan. Reducción de carriles en ambos sentidos por labores de mantenimiento, sin reporte de incidentes. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Presencia de manifestantes
Autopista Tehuacán-Oaxaca
Hay manifestantes en la autopista Tehuacán- Oaxaca, a la altura de Plaza de cobro Huitzo y hasta el momento no hay cierre en la circulación. CAPUFE pide a los conductores manejar con precaución.
⚠️ PRESENCIA DE MANIFESTANTES ⚠️— CAPUFE (@CAPUFE) December 16, 2025
Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo. Registra presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución.
