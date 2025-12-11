María Corina Machado pide en Oslo bloquear la financiación que “sostiene la represión” de Maduro

La líder opositora venezolana María Corina Machado , recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ofreció una conferencia de prensa en Oslo en las que reiteró su compromiso con Venezuela y lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional para frenar la represión de Nicolás Maduro.

Tras un año en la clandestinidad , la dirigente afirmó este jueves 11 de diciembre que su presencia en Noruega es un mensaje para el mundo sobre la gravedad de la situación en su país.

Asimismo, ante una pregunta sobre si aspira a la presidencia de su país, mencionó que "un día a la vez" y recordó que Edmundo González Urrutia fue el elegido por la población; sin embargo, apuntó que se planea desarrollar un sistema electoral confiable, una vez que se dé la transición.

🗣️Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Nobel de la Paz en nombre de su madre y confirmó que su madre iría a Oslo. En su discurso hizo un recorrido por la caída de la democracia en Venezuela frente a la dictadura🚨#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin pic.twitter.com/TZ6nxJp023 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 11, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

“La paz es un acto de amor”: el mensaje con el que reapareció

De acuerdo a lo que relató, Machado logró salir de Venezuela gracias a una red de personas que arriesgaron su vida para evitar que el régimen la detuviera; sin embargo, reconoció que hubo ayuda de los Estados Unidos para poder salir del país, pero no dio más detalles.

En su mensaje inicial dedicó el Nobel a los “30 millones de venezolanos”, además subrayó que la lucha por la libertad no es únicamente política, sino moral y humana.

“La paz es un acto de amor”, expresó, convencida de que Venezuela puede convertirse en un “faro de esperanza y democracia” si la comunidad internacional se mantiene vigilante.

Pide bloquear ingresos del régimen de Maduro que sostienen la represión

La opositora insistió en que el régimen de Maduro continúa reprimiendo, apoyado por recursos petroleros y estructuras criminales.

Acusó la presencia de agentes rusos e iraníes, así como de grupos armados y cárteles que, según dijo, operan con impunidad y financian al gobierno.

María Corina Machado, la opositora que lucha por la libertad de Venezuela

Pidió a los países democráticos —sin nombrar directamente a Estados Unidos— que ayuden a cortar los flujos económicos que permiten sostener la maquinaria represiva y dificultan cualquier avance hacia la normalización política.

Jóvenes sin libertades y un país “listo para la transición”

Machado señaló que existe una generación de jóvenes venezolanos que nunca ha conocido la democracia, pero que está “lista para dar la vida” por la recuperación del país.

Pese a lo anterior, reconoció que en el país sudamericano hay una herida muy grande y es la separación de las familias, mismo que ella ha enfrentado; no obstante, apuntó que se trabaja para que "cada venezolano pueda abrazar a sus hijos".

Desde su perspectiva, Venezuela se encuentra en una fase crucial: la represión continúa, pero la sociedad ya se prepara para una transición que permita una salida ordenada del autoritarismo.

Es por lo anterior que, una vez que se dé el cambio, dijo que Venezuela necesita una “economía vibrante” y que, para lograrla, se deben reformar todas las instituciones, incluida salud, seguridad y protección a la población.

Presidente del Comité Nobel exige a Nicolás Maduro reconocer elecciones de 2024 en Venezuela y dimitir Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité, sentenció que el gobierno de Maduro es “brutal y autoritario” y debe dar paso a una transición democrática. 10 diciembre, 2025

“Regresaré cuando existan las condiciones idóneas”, expresó Machado

Aunque reiteró su deseo de volver pronto, precisó que su retorno ocurrirá cuando existan las condiciones idóneas para hacerlo, un punto que considera esencial para garantizar la seguridad de los opositores y avanzar hacia un proceso de cambio real; no obstante, recalcó que "será antes de lo posible".

Machado afirmó que su presencia en Oslo busca justamente impulsar esas condiciones, recordando que la presión internacional sigue siendo clave mientras el país enfrenta una crisis política, económica y humanitaria que no muestra señales de disminuir.

La líder cerró asegurando que Venezuela no está sola y que seguirá trabajando para que el apoyo internacional acelere el camino hacia la libertad y la reconstrucción institucional del país.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.