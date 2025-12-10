Presidente del Comité Nobel exige a Nicolás Maduro reconocer elecciones de 2024 en Venezuela y dimitir

El presidente del Comité Noruego del Nobel , Jorgen Watne Frydnes, llamó este miércoles 10 de diciembre a Nicolás Maduro a aceptar los resultados de las elecciones venezolanas de 2024 y renunciar al poder para permitir una transición pacífica en el país sudamericano.

El pronunciamiento ocurrió durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado , celebrada en Oslo, el cual recibió su hija Ana Corina Sosa.

Un llamado global en defensa de la voluntad popular de Venezuela

Durante su discurso, Frydnes aseguró que la voluntad del pueblo venezolano quedó expresada en las urnas y que, pese a la represión, la oposición logró encender “una llama que ninguna tortura, mentira o miedo podrá apagar".

Asimismo, acusó al gobierno de Maduro de convertir a Venezuela “en un Estado brutal y autoritario”, hundido en una crisis humanitaria y económica que ha obligado a más de ocho millones de venezolanos a migrar, una de las mayores diásporas del mundo.

Denuncias de represión y tortura

Frydnes señaló que el régimen venezolano mantiene un patrón sistemático de persecución contra opositores. Recordó que, mientras la comunidad internacional se reunía en Oslo, “personas inocentes permanecían encerradas en celdas oscuras” en Venezuela , sin acceso a derechos básicos.

Mencionó también la muerte bajo custodia estatal del exgobernador Alfredo Díaz, ocurrida en la sede del Sebin, conocida como El Helicoide, a la que calificó como “la mayor cámara de tortura de América Latina”.

Machado, símbolo de resistencia pacífica

El Comité destacó que María Corina Machado no ha pedido una intervención militar en Venezuela, sino apoyo internacional para recuperar la democracia por vías pacíficas.

Subrayó que la movilización ciudadana que documentó y resguardó actas electorales en 2024 fue “sin precedentes” y decisiva para otorgarle el Nobel.

En un mensaje dirigido a quienes siguen resistiendo dentro del país, Frydnes aseguró: “La libertad se acerca. Que amanezca una nueva era para Venezuela”.

Comité noruego alerta por aumento de autoritarismo en el mundo

El presidente del Comité advirtió que el caso venezolano forma parte de una tendencia global de retrocesos democráticos. Señaló que el gobierno de Maduro se sostiene con apoyo de aliados como Cuba, Rusia, Irán , China y Hezbolá, que proporcionan armas, vigilancia y mecanismos económicos.

Finalmente, pidió a la comunidad internacional no abandonar a la oposición venezolana: “Debe contar con nuestro apoyo, no con nuestra indiferencia”.

