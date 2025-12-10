EN VIVO: Hija de María Corina Machado recibirá Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo; opositora no llega a la ceremonia

La líder opositora venezolana María Corina Machado , reconocida este año con el Premio Nobel de la Paz, consiguió abandonar Venezuela rumbo a Oslo, Noruega, en medio de un clima de inestabilidad política y riesgos para su seguridad.

Aun así, el Instituto Nobel noruego confirmó que la dirigente no podrá estar presente en la ceremonia de entrega, programada para este miércoles 10 de diciembre en el Ayuntamiento de la capital noruega.

Ante la imposibilidad de acudir al acto oficial, la organización confirmó que su hija, Ana Corina Sosa, recibirá el galardón en su representación. Ella será la encargada de pronunciar el tradicional discurso que acompaña la entrega del Nobel .

¿Por qué no llegó a la ceremonia María Corina Machado?

La llegada de la política venezolana generó gran expectación entre la comunidad internacional. Originalmente se esperaba que ofreciera una rueda de prensa previa a la ceremonia, pero ésta fue primero pospuesta y después cancelada.

El Instituto Nobel explicó que no podía brindar detalles sobre el itinerario de Machado debido a los riesgos que enfrenta. “Simplemente vive bajo la amenaza de muerte del régimen”, señaló Kristian Harpviken, director del organismo, al referirse al gobierno de Nicolás Maduro.

"As soon as I arrive I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for two years and so many Venezuelan-Norwegians that I know share our struggle."



