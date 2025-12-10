María Corina Machado aparece públicamente en Oslo, Noruega, tras la ceremonia del Nobel de la Paz

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ya se encuentra en Oslo, Noruega, y apareció públicamente apenas unas horas después de la entrega del Premio Nobel de la Paz, que fue recibido en su nombre por su hija.

Saludó a decenas de seguidores que esperaban frente al Grand Hotel Oslo. Tras intercambiar saludos, abrazos y besos, se dirigió a sus habitaciones para reunirse con su familia, entre ellos su hija Ana Corina Sosa Machado. El encuentro con el público se prolongó por más de veinte minutos.

¿Cómo viajó María Corina Machado de Venezuela a Noruega?

Machado salió de Venezuela tras permanecer en la clandestinidad desde agosto de 2024, luego de denunciar fraude electoral en las presidenciales del 28 de julio. Su viaje se realizó bajo estricta reserva, todo se mantuvo en sigilo para evitar cualquier intento de interceptar el desplazamiento y salvaguardar su seguridad .

