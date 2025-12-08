Donald Trump amenaza a México con aranceles inmediatos del 5% por deuda de agua
El presidente estadunidense amenaza con tomar medidas inmediatas, pues asegura que México sigue violando el Tratado de Aguas.
El presidente de Estados Unidos (EUA), Donald Trump acusó a México de seguir violando el Tratado de Aguas y amenazó con tomar medidas severas inmediatas. El primer mandatario anunció que podría aplicar un aranceles adicionales del 5%. Te contamos los detalles.
Trump acusa a México de violar el Trataro de Aguas
Este lunes 8 de diciembre, el presidente de EUA acusó a México de seguir violando el Tratado de Aguas y condiciona al gobierno de nuestro país a liberar de inmediato 200 mil acres-pies de agua pendientes según dicho tratado.
Trump señaló que este incumplimiento por parte del gobierno de México ha afectado seriamente los cultivos y el ganado de Texas.
“Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después. Hasta ahora, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadunidenses, quienes merecen esta agua tan necesaria”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.
El presidente de EUA amenaza con imponer aranceles del 5% a México
Antes estos hechos, Donald Trump anunció que autorizó la documentación para imponer un arancel del cinco por ciento a México si no cumple con los estipulado en el Tratado de Aguas.
