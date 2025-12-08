Donald Trump amenaza a México con aranceles inmediatos del 5% por deuda de agua

El presidente de Estados Unidos (EUA), Donald Trump acusó a México de seguir violando el Tratado de Aguas y amenazó con tomar medidas severas inmediatas. El primer mandatario anunció que podría aplicar un aranceles adicionales del 5%. Te contamos los detalles.

Donald Trump y Gianni Infantino en entrevista exclusiva con Azteca Deportes

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Trump acusa a México de violar el Trataro de Aguas

Este lunes 8 de diciembre, el presidente de EUA acusó a México de seguir violando el Tratado de Aguas y condiciona al gobierno de nuestro país a liberar de inmediato 200 mil acres-pies de agua pendientes según dicho tratado.

Trump señaló que este incumplimiento por parte del gobierno de México ha afectado seriamente los cultivos y el ganado de Texas.

“Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después. Hasta ahora, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadunidenses, quienes merecen esta agua tan necesaria”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

🚨 #AlertaADN



Donald Trump (@POTUS) afirmó que México sigue violando el Tratado de Aguas y amenaza con imponer un arancel de 5% si el agua no es liberadahttps://t.co/x57uY0KysD pic.twitter.com/s5oFclUtxU — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 8, 2025

El presidente de EUA amenaza con imponer aranceles del 5% a México

Antes estos hechos, Donald Trump anunció que autorizó la documentación para imponer un arancel del cinco por ciento a México si no cumple con los estipulado en el Tratado de Aguas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

