Reportan múltiples explosiones esta madrugada en Caracas, Venezuela

Durante la madrugada de este sábado se registaron múltiples explosiones en Caracas, Venezuela; esto en un contexto de creciente tensón entre el gobierno de EUA y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

A través de videos difundidos en redes sociales se observan explosiones en diversas regiones de Caracas y los gritos de confusión de los venezolanos ante el ataque.

Las crecientes diferencias entre ambos países comenzaron en enero de 2025 cuando el gobierno estadunidense anunció que no reconocía a Maduro como ganador de las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024 y reclamó que el opositor Edmundo González Urrutia fuera juramentado como nuevo mandatario.

En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela



Bombardean con misiles.



Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato. — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Más tarde, a fines de agosto de 2025, el gobierno estadunidense desplegó una gran presencia militar en el Caribe para combatir el narcotráfico, declarando que el crimen organizado operaba bajo el control del gobierno venezolano.

Los enfrentamientos comenzaron con ataques contra embarcaciones en aguas internacionales, como la que mató a 11 personas el 2 de septiembre. Este evento desencadenó acusaciones mutuas y una escalada de tensiones, ya que EUA calificó los actos como lucha contra el narcotráfico y Venezuela denunció los ataques como ejecuciones extrajudiciales y un pretexto para desestabilizar el país.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Crece conflicto entre EUA y Venezuela

La escalada del ejército estadunidense en Venezuela se anunció este 17 de diciembre, luego de una reunión convocada por el primer mandatario de EUA.

El pasado 24 de noviembre, el gobierno de EUA declaró al Cártel de los Soles como una organización terrorista, desde ese momento, el gobierno de EUA tuvo luz verde para autorizar acciones militares dentro de Venezuela. La iniciativa se produjo en un contexto de operaciones antidrogas en el Caribe y de un creciente debate sobre la naturaleza y la existencia misma del supuesto grupo terrorista.

Cronología de los ataques de EUA a embarcaciones en el Pacífico

El gobierno de EUA ha hundido varias embarcaciones, supuestamente al servicio del narcotráfico, que navegaban en aguas del Pacífico.

Bajo el argumento de combatir al narcotráfico, el presidente de EUA emprendió una feroz ofensiva contra cárteles latinoamericanos que considera terroristas y a quienes ha declarado un “conflicto armado directo” que se intensificó en aguas del Pacífico a finales de agosto de 2025 con el despliegue de buques del Ejército estadunidense en el Caribe.

El 2 de septiembre de 2025, EUA lanzó su primer ataque contra una embarcación, asegurando que labores de inteligencia confirmaba que los tripulantes eran 11 personas que transportaban drogas hacia EUA.

On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj — U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025

Los ataques continuaron, el 15 de septiembre, el gobierno estadunidense asesinó a otros 3 venezolanos que supuestamente traficaban drogas. Un tercer ataque ocurrió el 19 de septiembre, donde murieron otras tres personas.

Cuatro personas murieron en un ataque en aguas del Caribe el 3 de octubre; el 14 de octubre, murieron 6 personas; el 16 de octubre, dos más. Los ataques continuaron el 17, 21, 22, 24, 28 y 29 de octubre, con 32 víctimas mortales más.

El gobierno de EUA siguió atacando embarcaciones asegurando que transportaban droga, pero sin mostrar pruebas. De esta manera, atacaron embarcaciones el 1, 4, 6 y 9 de noviembre. De manera que hasta el 11 de noviembre habían asesinado alrededor de 75 personas que viajaban en embarcaciones en aguas del Pacífico cerca de Colombia y Venezuela.

EUA declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista

El 24 de noviembre de 2025, Washington designó al Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Según la página de la Embajada de EUA en Venezuela, el Cártel de los Soles estaría liderado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y otros altos cargos de su gobierno, al que la administración de Trump considera como ilegítimo.

EUA acusó a la supuesta organización de violencia terrorista del tráfico de drogas hacia EUA y Europa. La declaratoria ocurrió en un momento en el que EUA ya había desplegado en el Caribe al USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado del mundo, junto con su grupo de ataque formado por varios buques de guerra y aviones de combate, supuestamente, como parte de una campaña de Washington contra el narcotráfico.

Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro sostenía que el supuesto Cártel de los Soles simplemente era una invención política de EUA.

La llamada telefónica entre Nicolás Maduro y su homólogo estadunidense

El pasado 3 de diciembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro confirmó que había tendio una llamada telefónica con Donald Trump la Casa Blanca, a mediados de noviembre. En ese entonces, el dictador venezolano afirmó que la conversación había sido respetuosa y “cordial”. Por su parte, el presidente de EUA señaló que la llamada no había salido ni bien ni mal. "Fue una llamada telefónica”, concluyó.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

