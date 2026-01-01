Al menos 40 muertos y más de 100 heridos tras incendio en bar de centro de esquí en Suiza en Año Nuevo

En plenas celebraciones de Año Nuevo que se llevaban a cabo en el bar Le Constellation ubicado en un centro de esquí en Suiza, se registró un importante incendio que dejó 40 personas sin vida y más de 100 lesionados este 1 de enero de 2026, lo cual ha sido catalogado como una de las peores tragedias en la historia del país europeo.

Los fatídicos hechos ocurrieron en la lujosa estación Crans-Montana, la cual es considerada como una de las atracciones más importantes de Suiza en esta temporada de Año Nuevo y fiestas decembrinas.

Incendio en centro de esquí en Suiza deja 40 muertos

De acuerdo con la información oficial que ha dado a conocer la policía local de Suiza, al momento se han contabilizado un total de 40 víctimas mortales así como 115 heridos derivado del incendio .

Se reporta que varios de los lesionados, sufrieron heridas por quemaduras de diferentes grados, así como por intoxicación por inhalar el humo generado por el fuego que consumió el bar antes mencionado.

¿Qué sabe del incendio en Suiza?

De acuerdo con la información que ha surgido hasta el momento a través de agencias y autoridades de Suiza, el incendio se registró alrededor de la 1:30 (hora local) durante los festejos por Año Nuevo en el centro de esquí.

Testigos han referido a agencias internacionales que las llamas se comenzaron a originar tras el uso de velas y bengalas colocadas en botellas de champán, las cuales habrían alcanzado el techo del recinto.

Pese a ello, hasta el momento se ha informado que continuarán las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades de lo ocurrido durante los primeros minutos de este 2026.

SRE descarta connacionales afectados tras incendio

Luego de que se diera a conocer la información sobre esta tragedia en Suiza, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de nuestro país descartó que hayan connacionales afectados tras el incidente.

