Zohran Mamdani rinde protesta como alcalde de Nueva York

Zohran Mamdani asumió como alcalde de Nueva York al jurar sobre el Corán; es el segundo más joven y promete una agenda de izquierda.

Internacional

Por:  Ximena Ochoa

Nuevo alcalde de Nueva York: Zohran Mamdani asumió el cargo el 1 de enero en una ceremonia simbólica.

  • Juramento sobre el Corán: Tomó protesta ante la fiscal general de NY, Letitia James.
  • Ceremonia histórica: Se realizó en una estación de metro abandonada bajo el Ayuntamiento.
  • Perfil joven y familiar: Es el 112º alcalde y el segundo más joven; estuvo acompañado por su esposa y su madre.
  • Agenda de izquierda: Promete transporte gratuito, congelar rentas y educación infantil sin costo.

Estados Unidos