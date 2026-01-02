Zohran Mamdani rinde protesta como alcalde de Nueva York

Nuevo alcalde de Nueva York: Zohran Mamdani asumió el cargo el 1 de enero en una ceremonia simbólica.

Juramento sobre el Corán : Tomó protesta ante la fiscal general de NY, Letitia James.

Ceremonia histórica: Se realizó en una estación de metro abandonada bajo el Ayuntamiento.

abandonada bajo el Ayuntamiento. Perfil joven y familiar: Es el 112º alcalde y el segundo más joven ; estuvo acompañado por su esposa y su madre.

; estuvo acompañado por su esposa y su madre. Agenda de izquierda: Promete transporte gratuito, congelar rentas y educación infantil sin costo.

