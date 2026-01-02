Papa León XIV hace llamado de paz

Mensaje del papa León XIV: Llamó a construir la paz desde el perdón y no mediante la violencia.

Primera misa de Año Nuevo 2026: Coincidió con la 59ª Jornada Mundial de la Paz.

Contexto internacional: Alertó sobre conflictos armados y tensiones geopolíticas actuales.

Crítica al rearme: Expresó preocupación por el aumento del gasto militar mundial.

Compromiso permanente: Exhortó a asumir la paz como una actitud constante durante 2026.

