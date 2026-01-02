inklusion.png Sitio accesible
Papa León XIV hace llamado de paz

En su primera misa de 2026, el papa León XIV llamó a construir la paz con perdón y alertó sobre el aumento del gasto militar mundial.

Por:  Ximena Ochoa

Mensaje del papa León XIV: Llamó a construir la paz desde el perdón y no mediante la violencia.

  • Primera misa de Año Nuevo 2026: Coincidió con la 59ª Jornada Mundial de la Paz.
  • Contexto internacional: Alertó sobre conflictos armados y tensiones geopolíticas actuales.
  • Crítica al rearme: Expresó preocupación por el aumento del gasto militar mundial.
  • Compromiso permanente: Exhortó a asumir la paz como una actitud constante durante 2026.

