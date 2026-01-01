inklusion.png Sitio accesible
Regalan armas a niños en Estados Unidos y lo ven como una práctica normal

En Estados Unidos, regalar armas a niños es una tradición en familias cazadoras, vista como normal pese a riesgos de accidentes y tiroteos.

Internacional

Por:  Adriana Juárez Miranda

  • En Estados Unidos, regalar armas a niños se considera una práctica normal en regiones con fuerte cultura de armas, donde padres enseñan manejo de rifles para niños desde temprana edad, promoviendo valores de caza y autodefensa
  • Las leyes de armas permiten transferir armas a menores en familia, haciendo que regalos de armas en Navidad sean comunes, aunque críticos destacan riesgos de accidentes con armas en hogares con niños
  • Fabricantes de armas apuntan a niños con modelos juveniles como rifles semiautomáticos, normalizando la posesión de armas de fuego entre menores y fomentando la industria de armas infantiles en EUA
  • Pese a tiroteos escolares, algunos estados ofrecen clases de seguridad de armas juveniles, viendo el entrenamiento con armas como esencial para prevenir violencia armada en niños y jóvenes
  • La controversia crece por la falta de regulación estricta en control de armas para menores, donde armas ilegales en casas con niños llevan a confiscaciones, cuestionando si regalar armas a niños es tradición o peligro
  • Iniciativas como intercambios de armas de juguete por regalos buscan concienciar sobre violencia con armas en niños, contrastando con la normalización de armas reales en la cultura estadounidense
