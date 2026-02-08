inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Seattle Seahawks es campeón del Super Bowl 2026; vencieron 29-13 a New England Patriots

Aeropuertos en Cuba agonizan; alertan que se quedarán sin combustible en las próximas horas

El gobierno de la isla confirmó que a partir del lunes no habrá gasolina para las aerolíneas, lo cual generará un caos en la movilidad de la isla.

cuba se queda sin combustible.jpg
Cuba confirma que no tendrá combustible para los aviones en 24 horas. |Getty Images
Notas,
Internacional

Escrito por:  Tania Itzel Vargas

El gobierno de Cuba informó que, a partir del lunes 9 de febrero, la isla se quedará sin combustible para la aviación, una situación crítica que amenaza con paralizar vuelos nacionales e internacionales en los aeropuertos del país centroamericano y complicar aún más la movilidad y el turismo en la isla. Te contamos los detalles.

Especialista explica por qué Cuba vive una crisis tras desabasto de combustible

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Reportan que los aeropuertos de Cuba se quedan sin combustible

Las autoridades cubanas avisaron a las aerolíneas que operan en la isla que en 24 horas ya no habrá combustible de aviación, particularmente el tipo Jet A-1, lo que afecta a vuelos comerciales hacia y desde Cuba.

La medida es consecuencia directa de la orden ejecutiva firmada por el mandatario estadunidense, el pasado 29 de enero, que amenaza con aranceles a todos los países que le vendan crudo al régimen de Miguel Díaz- Canel. Esto porque la administración actual de EUA, considera a la dictadura cubana como una amenaza para la seguridad del pueblo estadunidense.

Cuba apenas cubre el 40% de sus necesidades energéticas, por lo que importaba hasta 60 mil barriles diarios de combustibles de países como Venezuela, México, Rusia y Argelia.

La falta de combustible impacta directamente las operaciones en los principales aeropuertos de Cuba, incluyendo el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana y otros ocho aeródromos que también están reportados sin suministro por al menos un mes.

Esto podría traducirse en cancelaciones de vuelos, cambios de itinerarios o requerir escalas extra en países vecinos para que las aeronaves puedan repostar y completar su ruta.

El bloqueo petrolero provocará colapso en Cuba

El gobierno cubano atribuye esta crisis a un bloqueo petrolero que ha interrumpido la cadena habitual de suministro energético, obligando a implementar medidas de emergencia para hacer frente a la escasez de combustible y otros recursos básicos.

La economía cubana, ya debilitada por años de falta de divisas, inflación y escasez de bienes esenciales, enfrenta ahora un nuevo desafío con riesgo de impacto en servicios públicos, transporte y turismo

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Estados Unidos

LO MÁS VISTO