Aeropuertos en Cuba agonizan; alertan que se quedarán sin combustible en las próximas horas

El gobierno de Cuba informó que, a partir del lunes 9 de febrero, la isla se quedará sin combustible para la aviación, una situación crítica que amenaza con paralizar vuelos nacionales e internacionales en los aeropuertos del país centroamericano y complicar aún más la movilidad y el turismo en la isla. Te contamos los detalles.

Reportan que los aeropuertos de Cuba se quedan sin combustible

Las autoridades cubanas avisaron a las aerolíneas que operan en la isla que en 24 horas ya no habrá combustible de aviación, particularmente el tipo Jet A-1, lo que afecta a vuelos comerciales hacia y desde Cuba.

La medida es consecuencia directa de la orden ejecutiva firmada por el mandatario estadunidense, el pasado 29 de enero, que amenaza con aranceles a todos los países que le vendan crudo al régimen de Miguel Díaz- Canel. Esto porque la administración actual de EUA, considera a la dictadura cubana como una amenaza para la seguridad del pueblo estadunidense.

Cuba apenas cubre el 40% de sus necesidades energéticas, por lo que importaba hasta 60 mil barriles diarios de combustibles de países como Venezuela, México, Rusia y Argelia.

La falta de combustible impacta directamente las operaciones en los principales aeropuertos de Cuba, incluyendo el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana y otros ocho aeródromos que también están reportados sin suministro por al menos un mes.

Esto podría traducirse en cancelaciones de vuelos, cambios de itinerarios o requerir escalas extra en países vecinos para que las aeronaves puedan repostar y completar su ruta.

El bloqueo petrolero provocará colapso en Cuba

El gobierno cubano atribuye esta crisis a un bloqueo petrolero que ha interrumpido la cadena habitual de suministro energético, obligando a implementar medidas de emergencia para hacer frente a la escasez de combustible y otros recursos básicos.

La economía cubana, ya debilitada por años de falta de divisas, inflación y escasez de bienes esenciales, enfrenta ahora un nuevo desafío con riesgo de impacto en servicios públicos, transporte y turismo

