Confirman nuevo caso de peste negra tras picadura de pulga: esto es lo que sabemos

Las autoridades de salud de Estados Unidos reportaron un caso de peste bubónica en California y se cree que fue provocado por una pulga en una zona rural.

Un residente del sur del Lago Tahoe, en el condado de El Dorado, pudo ser infectado mientras acampaba en el bosque, según informó el departamento de salud pública de Sacramento.

Las autoridades indicaron que la enfermedad pudo ser transmitida por la picadura de una pulga y pidió tomar precauciones al acampar o recorrer senderos donde habiten animales silvestres que puedan ser portadores de la enfermedad.

La peste está presente de forma natural en muchas partes de California (…) es importante que las personas tomen precauciones al aire libre -indicó a medios locales Kyle Fliflet, director interino de salud pública de El Dorado.

¿Cuántas personas han muerto en Estados Unidos por peste bubónica en 2025?

El pasado 11 de julio, Estados Unidos reportó el fallecimiento de una persona por peste bubónica en el norte de Arizona, siendo el único caso mortal registrado recientemente.

¿En qué países hay peste bubónica?

Según la Organización Mundial de Salud (OMS), entre el 30% al 60% de los infectados por esta enfermedad fallecen dependiendo del país donde haya resultado infectados.

La peste bubónica sigue siendo una enfermedad real y presente en diversas partes del mundo. En la actualidad, la República Democrática del Congo, Madagascar y Perú son los tres países con la más alta incidencia de peste bubónica endémica, según la OMS.

¿Cuáles son los síntomas de la peste negra?

Los síntomas de la peste negra varían según el tipo de peste, que puede ser bubónica, septicémica o neumónica:

Peste bubónica (la más conocida):



Lesión en la piel donde ocurrió la picadura de la pulga

Fiebre repentina alta (por encima de 38°C, hasta 40°C o más)

Escalofríos constantes

Dolor de cabeza intenso

Cansancio excesivo o debilidad general

Inflamación dolorosa de ganglios linfáticos (bubones), especialmente en ingle, axilas o cuello

Los bubones pueden medir hasta 10 cm, estar enrojecidos y pueden supurar líquido con mal olor si se rompen

Sin tratamiento, puede afectar el sistema nervioso central, causando alucinaciones y coma

Peste septicémica:



Fiebre alta y escalofríos, debilidad extrema

Dolor abdominal, diarrea, vómitos

Sangrado en piel, boca, nariz o recto

Manchas moradas en la piel por sangrado debajo de ella

Gangrena (muerte del tejido) en dedos de manos, pies y nariz, que torna la piel negra (de ahí el nombre “peste negra")

Puede causar choque y falla orgánica grave

Peste neumónica (forma más grave y contagiosa):



Fiebre alta

Tos constante, que puede contener sangre

Dificultad para respirar y dolor en el pecho

Debilidad

Puede transmitirse de persona a persona por gotículas respiratorias

En general, la peste negra se caracteriza por fiebre alta repentina, ganglios inflamados dolorosos (bubones), sangrados y necrosis cutánea que produce manchas negras, además de síntomas respiratorios en su forma neumónica. La enfermedad puede ser muy rápida y mortal si no se trata a tiempo.

Tratamiento de la peste

El tratamiento para la peste se basa en el uso de antibióticos como gentamicina, doxiciclina, ciprofloxacina, levofloxacina o moxifloxacina, administrados bajo hospitalización temprana para prevenir complicaciones y la muerte.

