VIDEO: Juego mecánico colapsa y deja muertos en la India

Un juego mecánico colapsó en la India y dejó un saldo de dos personas muertas y 13 más heridas, en Faridabad, India. El impactante video rápidamente se hizo viral, pues lo que se convirtió en un día de alegría pasó a ser de terror.

Los hechos ocurrieron el 7 de febrero, cuando el juego llamado "Tsunami Swing" se vino abajo ante la mirada de los asistentes tras una falla mecánica. El columpio de péndulo quedó atascado por unos momentos y luego cayó de lado.

⚠️ ¡IMÁGENES SENSIBLES! ⚠️



🎡 En Haryana, India, un juego mecánico sufrió una falla estructural catastrófica y se desplomó mientras estaba lleno de gente. El impacto dejó a más de 10 personas heridas pic.twitter.com/uXhj8rOoGi — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 8, 2026

Video capta momento exacto en que juego mecánico cae

Un asistente de la feria pudo captar el momento en que el columpio gigante colapsó en una de las vueltas y el momento de crítico en que la estructura chocó contra el suelo. Aunque mucha gente se aleja del lugar otros corren para ayudar a las víctimas.

¿Cuál es el estado de salud de los lesionados?

De acuerdo con los reportes internacionales varios de los lesionados se encuentran graves lo que podría ocasionar que el número de muertos aumente.

Una de las personas que perdió la vida es un policía, quien intervino para sacar a las personas atrapadas del juego mecánico. Según la agencia Xinhua, los heridos, que eran visitantes en la feria, fueron ingresados en hospitales locales.

Investigan colapso de juego mecánico

Tras el accidente, la Policía informó que iniciará una acción legal contra el operador del juego mecánico luego de recibir una denuncia formal y mientras seguirá investigando lo que pasó.

