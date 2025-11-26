México, Hawái, Etiopía... La actividad volcánica en el mundo aumenta

La actividad volcánica en el mundo ha tenido un alarmante aumento en los últimos días, con situaciones puntuales en Hawái, Etiopía y México , lugares en donde alguna erupción de alta intensidad podría significar una enorme tragedia. Por si fuera poco, aunque hay volcanes vigilados de manera constante, hay algunos "olvidados" que también podrían sorprender así.

En el caso de México el Popocatépetl aumentó su actividad el pasado 24 de noviembre, expulsando ceniza que recorrió varios kilómetros. Un día después, el 25, el volcán Hayli Gubbbi, en Etiopía, hizo erupción por primera vez en su historia, levantando una columna de ceniza enorme; y ahora, el Kilauea de Hawái ha hecho lo propio.

Volcán Kilauea hace erupción en Hawái

Durante todo el 2025 se han observado erupciones intermitentes del Kilauea en Hawái, sin embargo, el 26 de noviembre reanudó una actividad más intensa que se elevó a 122 metros de altura.

El flujo de la roca fundida era visible al interior del cráter del Kilauea, ubicado en el Parque Nacional de los Volcanes; aunque esto no significó ningún peligro para la población, si lo dejó como un foco rojo en observación constante.

https://x.com/accuweather/status/1993695745543999856?s=20

Volcán Hayli Gubbi hace erupción en Etiopía

En Etiopía ocurrió una erupción que asustó a millones de personas, ya que el volcán Hayli Gubbi nunca había tenido actividad así desde que hay registro. Levantó una columna de ceniza de 136 kilómetros en el cielo y expulsó ceniza que llegó a otros países.

Era considerado un volcán dormido, que despertó sin aviso, y que provocó la cancelación de cientos de vuelos de diferentes aerolíneas; la buena noticia es que no se reportaron víctimas ni daños significativos en tierra.

Ethiopia's Hayli Gubbi volcano erupted for the first time in approximately 12,000 years on November 24, sending a massive ash plume across continents and disrupting air travel.pic.twitter.com/O3tUwy2Zy0 — Massimo (@Rainmaker1973) November 26, 2025

Volcán Popocatépetl aumenta su actividad en México

Por último, el Popocatépetl volvió a asustar a la población mexicana, con una intensa fumarola durante un par de horas que, de lejos, podía parecer una erupción. Desde hace años siempre se ha temido que la actividad del 'Popo' pueda dañar irreparablemente el centro del país, pero esto todavía no ha ocurrido.

