Reportan muertos y heridos tras protestas y quema del Parlamento de Nepal

En Nepal se vive una crisis política por la corrupción y el veto de redes sociales, esto provocó la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli quien lideraba el gobierno del país desde julio de 2024. Además, se reportan muertos y heridos tras las protestas.

Cabe recordar que en días anteriores, los jóvenes protestaron para denunciar el nepotismo, la práctica de favorecer familiares en cargos públicos y empleos. Ante ello, la policía respondió con cañones de agua, gases lacrimógenos y fuego real para dispersar a los manifestantes.

Incendio del Parlamento de Nepal

Este martes, las protestas del movimiento autodenominado “Generación Z” escalaron luego de que se dio a conocer que 19 jóvenes murieron porque la policía abrió fuego contra los manifestantes, otros más resultaron heridos.

Mediante redes sociales se compartieron videos de los manifestantes atacando las residencias de los principales líderes políticos en Katmandú y sus alrededores.

También se reportan incendios en las casas de Sher Bahadur Deuba, líder del mayor partido, el Congreso Nepalí, el presidente Ram Chandra Poudel, el ministro del Interior, Ramesh Lekhak, y el líder del Partido Comunista de Nepal Maoísta, Pushpa Kamal Dahal.

Renuncias tras protestas en Nepal

Aunque se levantó el veto de redes sociales que entró en vigor el jueves pasado, la situación no se calmó y en las últimas 24 horas se reportaron las renuncias del titular de Suministro de Agua, Pradeep Yadav , la del ministro del Interior, Ramesh Lekhak, y la del ministro de Agricultura, Ramnath Adhikari.

UE condena la muerte de manifestantes

La Unión Europea condenó la muerte de los manifestantes en Nepal y exigió que se tomen las medidas necesarias para proteger vidas. Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores pidió que se investiguen las muertes de forma independiente. También solicitó un diálogo entre todas las partes para resolver las diferencias.

