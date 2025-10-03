Trump reacciona a la respuesta de Hamás
Hamás aceptó el Acuerdo de Paz que propuso Donald Trump; el presidente de EUA pidió a Israel frenar los ataques en la Franja de Gaza.
El grupo islamista palestino se mostró dispuesto a liberar a todos los rehenes en Gaza bajo la propuesta de cese al fuego de Donald Trump, aunque aún quedan puntos por negociar.
- La liberación de los rehenes depende de que Israel detenga los bombardeos, ya que actualmente el intercambio sería demasiado peligroso.
- Hamás y Trump están en conversaciones para resolver los detalles restantes del plan, que incluyen la administración futura de Gaza y otros puntos de la ruta de paz.
- El comunicado de Hamás no aborda la exigencia de desarme que forma parte del plan estadounidense, un tema clave en las negociaciones.
- Trump y Hamás destacan que el acuerdo busca una paz duradera en Oriente Medio, más allá del cese al fuego en Gaza, subrayando la importancia de cooperación internacional y supervisión del proceso.
