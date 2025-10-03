Trump reacciona a la respuesta de Hamás

El grupo islamista palestino se mostró dispuesto a liberar a todos los rehenes en Gaza bajo la propuesta de cese al fuego de Donald Trump, aunque aún quedan puntos por negociar.

La liberación de los rehenes depende de que Israel detenga los bombardeos , ya que actualmente el intercambio sería demasiado peligroso.

, ya que actualmente el intercambio sería demasiado peligroso. Hamás y Trump están en conversaciones para resolver los detalles restantes del plan , que incluyen la administración futura de Gaza y otros puntos de la ruta de paz.

, que incluyen la administración futura de Gaza y otros puntos de la ruta de paz. El comunicado de Hamás no aborda la exigencia de desarme que forma parte del plan estadounidense, un tema clave en las negociaciones.

que forma parte del plan estadounidense, un tema clave en las negociaciones. Trump y Hamás destacan que el acuerdo busca una paz duradera en Oriente Medio, más allá del cese al fuego en Gaza, subrayando la importancia de cooperación internacional y supervisión del proceso.

