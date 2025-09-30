Muere Miguel Ángel García, mexicano lesionado en ataque a instalaciones del ICE

Miguel Ángel García-Hernández, mexicano que resultó herido en el tiroteo a una de las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, falleció este martes 30 de septiembre.

Miguel es la segunda víctima mortal que dejó el ataque del francotirador el pasado 24 de septiembre. Llevaba dos décadas en Estados Unidos, era padre de cuatro hijos y se dedicaba a pintar casas.

ICE detiene a vendedora de tamales y jornaleros en Chicago [VIDEO] En redes sociales circula un video en el que se puede ver cómo una mujer fue detenida frente a una gasolinera en la esquina de la calle 47 y la avenida Western en Chicago.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Arresto de Miguel Ángel García

De acuerdo con la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que es una organización de defensa, Miguel recibió cuatro disparos por parte del francotirador mientras se encontraba encadenado en la parte trasera de una camioneta del gobierno después de ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol el 8 de agosto. Al día siguiente fue transferido a las autoridades migratorias .

Padre amoroso y sostén de la familia

García-Hernández, de 32 años, murió después de que su familia le retirara el soporte vital casi una semana después. Su esposa Stephany Gauffeny señaló en un comunicado emitido por la organización que su marido era un buen hombre, un “padre amoroso” y el sostén de la familia.

Su muerte es una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada. No sé como explicarles a nuestros hijos que su padre se ha ido

¿Quién atacó las instalaciones del ICE?

El atacante fue identificado como Joshua Jahn, de 29 años, quien se suicidó tras abrir fuego, de acuerdo con las autoridades federales. Aunque quiso expresar su odio contra el gobierno sus víctimas fueron detenidos inmigrantes que serían trasladados fuera del centro.

En el lugar se encontraron balas con la frase “ANTI-ICE” con tinta azul y tras los cateos a su domicilio se hallaron notas manuscritas en donde se detallaban las zonas del edificio del ICE.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

