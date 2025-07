México envía miles de barriles de petróleo a Cuba; afectaría relación con Estados Unidos

El Gobierno de México continúa los envíos de petróleo crudo a Cuba, lo que podría generar severos problemas de Pemex con Estados Unidos, alertan los expertos.

La actual administración envía cargamentos de petróleo, gasolinas y otros petrolíferos a Cuba, reconoció Petróleos Mexicanos ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

¿Cuántos barriles de petróleo envía México a Cuba?

De acuerdo con el documento al que accedió El Universal, durante el trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2025, Gasolineras Bienestar S.A. de C.V. exportó 19. 6 mil barriles de petróleo crudo todos los días y 2 mil barriles de producto petrolíferos. Se trata del séptimo trimestre consecutivo en que se envían cargamentos de petróleo y el último tuvo un valor de 3 mil 100 millones de pesos.

Exportaciones de petróleo de México

Las exportaciones significaron 3.3% de las totales de petróleo crudo de Pemex y 1.9% de los envíos totales de gasolinas y otros petrolíferos. Según los expertos, los envíos, más que ayudar, podría perjudicar a la empresa.

“Esto es una decisión política más que económica que puede generar problemas severos a Pemex”, dijo Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC.

Por su parte, Manuel Valencia, profesor del Tecnológico de Monterrey, señaló que el gobierno y los anteriores han apoyado a los regímenes autoritarios en América Latina.

Destacó que bajo el argumento de la libre autodeterminación de los pueblos, México no ha condenado el régimen cubano o venezolano, sin mencionar que tampoco emite juicios sobre estos dos países.

Apagones en Cuba sin petróleo

La coordinadora del Programa de Competencia y Regulación en la organización México Evalúa, Ana Lilia Moreno, señaló que no es del todo falso pensar que vender a Cuba es mantener el régimen autoritario, ya que todo lo que entra al país pasa por el gobierno en completa opacidad y discrecionalidad. No obstante también es cierto que el pueblo necesita energía y sin petróleo ya no se registran apagones .

