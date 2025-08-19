Así actúa el Cártel de los Soles, ligado a Nicolás Maduro; EUA despliega buques cerca de Venezuela

Estados Unidos (EUA) ha intensificado su presión sobre Venezuela con el despliegue de tres destructores Aegis en aguas cercanas a la nación sudamericana, en un esfuerzo por combatir el narcotráfico en la región, especialmente contra el Cártel de los Soles.

Esta acción se enmarca en la estrategia del presidente Donald Trump para enfrentar a los cárteles de la droga latinoamericanos, considerados amenazas a la seguridad nacional estadounidense.

¿Qué es y cómo actúa el Cártel de Los Soles?

El Cártel de Los Soles es una presunta organización criminal integrada por altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Su nombre proviene de las insignias de sol que portan los generales en sus uniformes.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente, Donald Trump, «está preparado» para frenar el narcotráfico y «llevar a los responsables ante la Justicia».https://t.co/0JEXZe70eh — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 19, 2025

Según investigaciones, esta estructura estaría involucrada en actividades ilícitas como el tráfico de drogas, contrabando de armas y minería ilegal.

Se le vincula con organizaciones como las FARC y el Cártel de Sinaloa , facilitando el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

¿Por qué vinculan a Nicolás Maduro con el Cártel de Los Soles?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado a Nicolás Maduro , presidente de Venezuela, como líder del Cártel de Los Soles.

En marzo de 2020, el mandatario fue acusado formalmente de narcoterrorismo y conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense.

La portavoz Karoline Leavitt aseguró que Estados Unidos está preparado para usar "todo su poder" para frenar el narcotráfico en Venezuela.

Además, el Departamento del Tesoro de EUA sancionó al Cártel de Los Soles por brindar apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras; incluso, en las últimas semanas aumentó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares.

EUA anuncia despliegue militar cerca de Venezuela

En respuesta a estas acusaciones, Estados Unidos ha desplegado tres destructores Aegis con misiles guiados:



USS Gravely

USS Jason Dunham

USS Sampson

Acompañados por un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P-8 Poseidon y más de cuatro mil marineros, estos recursos operarán en el espacio aéreo y las aguas internacionales durante varios meses.

Este martes 19 de agosto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , aseguró que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” con el objetivo de frenar el “flujo de drogas hacia su país”.

Leavitt añadió que el presidente Trump “está preparado” para detener el narcotráfico y “llevar a los responsables ante la Justicia”, confirmando que el despliegue naval es parte de esta estrategia integral.

Nicolás Maduro rechazó las acusaciones en su contra

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado las acusaciones, calificándolas de infundadas y parte de una estrategia para desestabilizar al país. En respuesta al despliegue militar estadounidense, Maduro ha movilizado a más de 4.5 millones de elementos del ejército en defensa de la soberanía nacional.

En Venezuela las elecciones habrían sido fraudulentas debido a ciertos factores; te contamos por qué motivo se manifiestan los ciudadanos en contra de Maduro.

Además, altos funcionarios venezolanos han desmentido la existencia del Cártel de Los Soles, acusando a Estados Unidos de operar como un verdadero cartel de drogas.

La situación en Venezuela continúa siendo un punto álgido en las relaciones internacionales; mientras Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para combatir el narcotráfico, el gobierno venezolano refuerza su postura de defensa de la soberanía.

