Walmart retira camarones por contaminación radiactiva en estas tiendas

Comprar comida congelada en el supermercado es muy común por su practicidad pero puede ser peligroso, pues recientemente la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) detectó camarones radioactivos en tiendas Walmart.

De acuerdo con Barbara Kowalcyk, directora del Instituto de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad George Washington dijo que el riesgo para las personas es bajo, pero es fundamental tomar precauciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Retiran camarones contaminados en Walmart

La FDA hizo un llamado a la población para que tiraran los camarones crudos congelados de la marca Great Value que se vendieron en las tiendas Walmart de:

Alabama

Arkansas

Florida

Georgia

Kentucky

Luisiana

Misuri

Misisipi

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Texas

Virginia Occidental

Los camarones fueron procesados por PT. Baharí Makmur Sejati, un proveedor de Indonesia y los paquetes afectados son los que tienen fecha de caducidad del 15 de marzo de 2027.

¿De qué se contaminaron los camarones?

La FDA indicó que los camarones tienen presencia de cesio-137, un isótopo radioactivo sintético del cesio. Es un producto de la fisión nuclear y puede encontrarse en el suelo, alimentos y aire.

A pesar de que el nivel de cesio-137 que se detectó está por debajo del umbral es muy importante que se tomen en cuenta medidas de protección.

¿Qué daños a la salud provocan los camarones contaminados?

La exposición a largo plazo, repetida y en dosis bajas a través del consumo de alimentos o agua contaminados puede provocar un riesgo elevado de cáncer .

Medlineplus indica que cada año 48 millones de personas en Estados Unidos se enferman por consumir alimentos contaminados y las causas más comunes son por bacterias y virus. Los síntomas varían dependiendo de la causa pero en la mayoría de los casos:

Malestar estomacal

Cólicos abdominales

Náusea y vómitos

Diarrea

Fiebre

Deshidratación

La mayoría de las enfermedades transmitidas por los alimentos son agudas ocurren de repente y duran poco tiempo.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.