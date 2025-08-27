No llegará tu pedido: México suspende envío de paquetes a estos estados de EUA por decreto de Trump

Durante la tarde de este miércoles 27 de agosto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado para informar que el envío de paquetes de México a todas las entidades de Estados Unidos (EUA), quedó formalmente suspendido tras un nuevo decreto aprobado por el gobierno del presidente Donald Trump.

En el documento emitido por el Gobierno de nuestro país, se señaló que Correos de México dejará de enviar correo postal y de paquetería a EUA, acción que se suma a la tomada en países como Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelanda.

¿Por qué se suspendió el envío de paquetes de México a EUA?

De acuerdo con lo mencionado por el Gobierno de México, la decisión sobre la suspensión de envíos de paquetería a todo EUA se tomó luego de que Donald Trump suspendiera el ingreso libre de impuestos para paquetes de mercancías con valor inferior a 800 dólares.

Se dio a conocer que la suspensión del envío se dará mientras se definen los nuevos procesos operativos entre nuestro país y Estados Unidos.

México continúa el diálogo con autoridades de Estados Unidos, así como con organismos postales internacionales, con el fin de definir mecanismos que permitan reanudar los servicios de manera ordenada, brindando certeza a los usuarios y evitando contratiempos en la entrega de mercancías -se lee en el comunicado de la SRE.

¿Cuándo inicia la suspensión en los envíos de paquetes de México a EUA?

Vale la pena mencionar que la suspensión de estos envíos de México a EUA, entrará en vigor a partir del próximo viernes 29 de agosto, esto según lo estipulado por las autoridades de nuestro país.

Es por ello que entre el 27 y 28 de agosto de este 2025, aún se podrán realizar los envíos a través de Correos de México a todas las demarcaciones de EUA según con lo señalado por las autoridades.

¿Hasta cuándo estará suspendido el envío de paquetes de México a EUA?

Pese a lo antes dado a conocer, las autoridades de la República Mexicana no dieron a conocer cuándo se levantará la suspensión de envíos desde México a EUA, por lo cual aún no se esclarecen las fechas.

¿Qué pasará con Amazon, Mercado Libre y Shein?

Vale la pena señalar que la suspensión de envíos por paquetería de nuestro a EUA de momento solamente aplican para Correos de México, por lo cual plataformas como Amazon , Mercado Libre y demás no entran en las restricciones.

